Σοκαριστικό βίντεο από τη σύλληψη ενός άνδρα ήρθε στο φως της δημοσιότητας. Σύμφωνα με το Sky News, o Φρανκ Τάισον πέθανε κατά τη διάρκεια της σύλληψής του από τους αστυνομικούς Μπο Σόνεγκε και Κάμντεν Μπερτς στο Κάντον του Οχάιο, νωρίς το βράδυ της 18ης Απριλίου.

Στο επίμαχο υλικό, που έχει προκαλέσει αντιδράσεις, ο συλληφθείς ακούγεται να λέει επανειλημμένα τη φράση «δεν μπορώ να αναπνεύσω» ενώ οι δύο αστυνομικοί τον συλλαμβάνουν και του περνούν χειροπέδες. Κάποια στιγμή μάλιστα ο ένας από αυτούς εμφανίζεται να γονατίζει πάνω στην πλάτη του 53χρονου.

Στη συνέχεια ο Τάισον σταματά να μιλάει και, σχεδόν πέντε λεπτά αργότερα, ένας αστυνομικός διαπιστώνει ότι δεν έχει σφυγμό. Όταν καταφθάνει τελικά το ασθενοφόρο που κάλεσαν οι αστυνομικοί, ο άνδρας είναι ήδη νεκρός.

Ο Φρανκ Τάισον φέρεται να είχε διαφύγει στο μπαρ όπου συνελήφθη μετά από τροχαίο ατύχημα στο οποίο είχε εμπλοκή. Στο βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα εμφανίζεται να αντιστέκεται στη σύλληψη φωνάζοντας ότι «προσπαθούν να τον σκοτώσουν». «Καλέστε τον σερίφη», φωνάζει ξανά και ξανά ενώ οι αστυνομικοί του λένε να ηρεμήσει και τον συλλαμβάνουν.

Οι αστυνομικοί ακινητοποιούν τον Τάισον στο έδαφος, με έναν από αυτούς να βάζει το γόνατό του στην πλάτη του για περίπου τριάντα δευτερόλεπτα, προτού τελικά το απομακρύνει. Ο Τάισον λέει για μια ακόμη φορά ότι δεν μπορεί να αναπνεύσει προτού τελικά σωπάσει.

Στις 8.29 μ.μ., ο Τάισον βρίσκεται στο πάτωμα και τα πλάνα δείχνουν τους αστυνομικούς να ψάχνουν το πορτοφόλι του για ταυτότητα και να μιλούν με άλλα άτομα στο μπαρ. Πάνω από πέντε λεπτά περνούν προτού επιστρέψει ένας άλλος αστυνομικός για να ρωτήσει αν ο συλληφθείς αναπνέει. Ο αστυνομικός ελέγχει τον σφυγμό του και εξαφανίζεται από το οπτικό πεδίο για άλλη μια φορά. Στις 20:37, ένας αστυνομικός ρωτά ξανά αν ο Τάισον έχει σφυγμό, αφού δεν τους απαντά. Αρχίζουν να εφαρμόζουν καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση μέχρι να φτάσει ασθενοφόρο.

Και οι δύο αστυνομικοί έχουν έκτοτε τεθεί σε άδεια μετ’ αποδοχών. Μόλις δύο εβδομάδες νωρίτερα, ο Τάισον είχε αποφυλακιστεί έχοντας εκτίσει ποινή κάθειρξης 24 ετών, δήλωσε η ανιψιά του στο News 5 Cleveland. Είπε ότι είχαν προγραμματίσει να συναντηθούν – αλλά δεν πρόλαβαν να το κάνουν πριν πεθάνει.

Bodycam footage released by Canton Police Department after Frank E Tyson dies.

Officers Beau Schoenegge and Camden Burch have been placed on paid administrative leave while the incident is being investigated. https://t.co/iMs87KUG2e pic.twitter.com/yAh1Gc34x5

— Sky News (@SkyNews) April 25, 2024