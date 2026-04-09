Δεν μου έκανε εντύπωση η είδηση ότι η σορός του Μιρτσέα Λουτσέσκου, πατέρα του Ραζβάν, που έφυγε την Τρίτη από τη ζωή, τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα στο Εθνικό Στάδιο του Βουκουρεστίου. Ο Μιρτσέα ήταν ένας αληθινός θρύλος του ρουμανικού ποδοσφαίρου. Δεν είναι επίσης παράξενο ότι σήμερα θα υπάρξει ενός λεπτού σιγή στα ματς που θα γίνουν στο Europa League και στο Conference League.

O εκλιπών είναι ο τρίτος προπονητής στην ιστορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου σε κατακτήσεις τίτλων: έχει συνολικά 37 και βρίσκεται πίσω μόνο από τον σερ Άλεξ Φέργκιουσον, τον οποίο θαύμαζε και απεριόριστα, και τον Πεπ Γκουαρντιόλα. Το 2015 έγινε ο πέμπτος προπονητής ομάδας που συμπλήρωσε 100 αγώνες σε πάγκους ομάδων του UEFA Τσάμπιονς Λιγκ, μετά τους Άλεξ Φέργκιουσον, Κάρλο Αντσελότι, Αρσέν Βενγκέρ και Ζοζέ Μουρίνιο.

Μεταξύ των τίτλων του βρίσκεται και το Γιουρόπα Λιγκ της περιόδου 2008-09 που κατέκτησε με τη Σαχτάρ. Είναι γνωστός για τη δωδεκάχρονη θητεία του στη Σαχτάρ Ντονέτσκ, όπου έγινε ο πιο επιτυχημένος προπονητής στην ιστορία της ομάδας κατακτώντας 8 πρωταθλήματα Ουκρανίας, 6 Κύπελλα, αλλά και 7 Σούπερ Καπ – φυσικά και το Κύπελλο UEFA το 2008-2009.

Ο ίδιος ήταν βέβαια εξίσου περήφανος και για τα πρωταθλήματα και τα Κύπελλα που κέρδισε στην Ουκρανία με την Ντιναμό Κιέβου αλλά και για τα πρωταθλήματα Ρουμανίας που κατέκτησε με την Ντιναμό Βουκουρεστίου και τη Ραπίντ Βουκουρεστίου και για τους τίτλους στην Τουρκία με τη Γαλατασαράι και την Μπεσίκτας.

Ιταλία

Η μόνη χώρα όπου δούλεψε και δεν κατέκτησε κάτι ο τρομερός αυτός συλλέκτης τίτλων είναι η Ιταλία. Πέρασε από το Καμπιονάτο ένα χρόνο δουλεύοντας στην Μπρέσια, έκανε μια τρομερή σεζόν για τα δεδομένα της ομάδας αλλά δεν κατάφερε να την κρατήσει στην κατηγορία παρά το ωραίο ποδόσφαιρο: η ομάδα του υποβιβάστηκε ύστερα από αγώνα μπαράζ χάνοντας από την Ουντινέζε – βρισκόμασταν στη δεκαετία του ’90 και η ποιότητα των ιταλικών ομάδων ήταν τεράστια.

Η Ουντινέζε είχε διπλάσιο μπάτζετ από την Μπρέσια και είχε μάλιστα στη θέση του σέντερ φορ τον Αμπέλ Μπάλμπο, που ήταν βασικός στην Εθνική Αργεντινής δίπλα στον Μπατιστούτα. Η ιταλική εμπειρία είχε σημαδέψει τον Μιρτσέα που έκτοτε δεν ανέλαβε ποτέ ομάδα που δεν είχε χρήματα και παίκτες για να κάνει πρωταθλητισμό.

Του ίδιου του άρεσε πολύ να δουλεύει με μικρούς – αλλά με μικρούς που στοίχιζαν εκατομμύρια. Στην Σαχτάρ π.χ. είχε τον Λουίς Αντριάνο και τον Αλεξ Τεσέιρα, δυο Βραζιλιάνους που είχαν αποκτηθεί με δεκάδες εκατομμύρια από τους Ουκρανούς κουβαλώντας τον τίτλο του ΜVP σε παγκόσμια πρωταθλήματα Νέων.

Υπέροχος

Ο Μιρτσέα ήταν και υπέροχος ποδοσφαιριστής. Έπαιζε ακραίος μέσος, αλλά και «δεκάρι» και όσοι τον είχαν δει μιλούσαν για την τεχνική του αλλά και την τρομερή ευστροφία του. Ως ποδοσφαιριστής ο Μιρσέα κέρδισε έξι πρωταθλήματα Ρουμανίας με την Ντιναμό Βουκουρεστίου και είχε επίσης αγωνιστεί στις ΦΚ Σπορτούλ Στουντεντέσκ και Κορβινούλ Χουνεντοάρα, αλλά η αληθινή του ομάδα ήταν η Εθνική Ρουμανίας: έκανε 70 εμφανίσεις με τη φανέλα της, ήταν ο αρχηγός της στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1970 και την υπηρέτησε και ως προπονητής.

Έλεγε ότι το όνειρό του ήταν να πεθάνει καθισμένος στον πάγκο της. Η δήλωση ήταν προφητική. Έπαθε το μοιραίο καρδιακό επεισόδιο μετά το πρόσφατο ματς της Εθνικής Ρουμανίας με την Τουρκία για τα play offs του Μουντιάλ – ένα ματς στο οποίο οι Ρουμάνοι έχασαν 1-0 κι αποκλείστηκαν.

Με την καρδιά του είχε προβλήματα ήδη από το 2009. Αλλά έλεγε πως αν σταματήσει να δουλεύει θα πεθάνει σε μια εβδομάδα. Η δημοφιλία του Μιρτσέα είναι στη Ρουμανία κάτι το εντυπωσιακό. Δεν αποκλείω μάλιστα στο όνομα του σπουδαίου πατέρα η ρουμάνικη ομοσπονδία να ζητήσει από τον Ραζβάν να τον διαδεχτεί στον πάγκο της Εθνικής. Όλοι γνωρίζουν ότι στον τωρινό προπονητή του ΠΑΟΚ ο Μιρτσέα έχει δώσει πολλά.

Ευκαιρία

Δεν αποκλείω επίσης η ΑΕΚ απόψε να κάνει ένα σπουδαίο ματς με τη Ράγιο Βαγεκάνο στη Μαδρίτη στον προημιτελικό του Conference League. H Ένωση είναι σε πολύ καλή κατάσταση και το έδειξε και κερδίζοντας τον Ολυμπιακό στο Φάληρο με όπλο την άμυνά της: θα τη χρειαστεί και απόψε. Το κακό ματς στη ρεβάνς με την Τσέλιε και η ήττα της στη Νέα Φιλαδέλφεια με 0-2 μετά τον θρίμαβο στο πρώτο ματς, έχουν ξεχαστεί και η επικείμενη διακοπή του πρωταθλήματος λόγω Πάσχα έρχεται στην καταλληλότερη στιγμή: οι παίκτες της ΑΕΚ μπορεί να τα δώσουν όλα χωρίς να έχουν στο μυαλό τους πιθανές υποχρεώσεις στο πρωτάθλημα.

Η Ράγιο είναι μια μαχητική και όχι θεαματική ισπανική ομάδα, έχει ένα γήπεδο που είναι πραγματικός μπελάς και καλό είναι να θυμίσουμε πως για τις στοιχηματικές εταιρείες είναι και ένα από τα μεγαλύτερα φαβορί για την κατάκτηση της διοργάνωσης: είναι τέταρτη στην εκτίμηση πίσω από την Κρίσταλ Πάλας, τη Στρασμπούρ και τη Φιορεντίνα, την οποία πάντως η ΑΕΚ έχει ήδη κερδίσει στην Τοσκάνη – το σημειώνω για να γίνει κατανοητό πόσο σχετικά είναι όλα.

Η Ράγιο δεν είναι ούτε Ρεάλ Μαδρίτης ούτε Ατλέτικο Μαδρίτης: απλά βρίσκεται στην ίδια πόλη με αυτές. Δεν έχει καμία σχέση και με την Μπέτις που πρόσφατα απέκλεισε τον ΠΑΟ. Η ομάδα της Σεβίλλης είναι πέμπτη στο ισπανικό πρωτάθλημα και κυνηγάει έξοδο στο Τσάμπιονς Λιγκ. Η Ράγιο είναι δέκατη τρίτη κι ο στόχος της είναι η παραμονή στην κατηγορία. Η ΑΕΚ έχει μπροστά της μια τεράστια ευκαιρία και το ξέρει.

Γιατί

Μιλώντας για τεράστιες ευκαιρίες μια τέτοια έχασαν χθες ο Πανσερραϊκός και ο Αστέρας Τρίπολης στα play outs. Όποιος κέρδιζε αυτό το ματς θα πλησίαζε πολύ την ΑΕΛ που έχασε στην έδρα της από τον Παναιτωλικό: δεν κέρδισε κανείς και το τελικό 0-0 μάλλον προκάλεσε ανακούφιση στη Λάρισα – ωστόσο η ΑΕΛ πρέπει να συνέλθει. Κατά τα άλλα για την ίδια διοργάνωση είχαμε και τη λευκή ισοπαλία στο Ατρόμητος – Κηφισιά. Έγιναν τρία ματς και τα δύο έληξαν με 0-0. Σαν να λένε τα παιδιά γιατί μας ταλαιπωρείτε μέρες που είναι…