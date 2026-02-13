Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις εκθέσεις της για το κράτος δικαίου προτρέπει την Ελλάδα να εγκαινιάσει έναν «δομημένο διάλογο» και συνεργασία με τις ΜΚΟ. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, στην τελευταία ανάλογη έκθεσή του, κάνει ευθέως λόγο για απειλές σε ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών.

Η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ Μέρι Λόλορ έχει αναφέρει πως στην Ελλάδα «οι δικηγόροι ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις, οι εθελοντές και δημοσιογράφοι έχουν υποστεί εκστρατείες δυσφήμησης, ένα μεταβαλλόμενο ρυθμιστικό περιβάλλον, απειλές και επιθέσεις, καθώς και κατάχρηση του ποινικού δικαίου εναντίον τους, σε σοκαριστικό βαθμό».

Καλώντας την κυβέρνηση «να υπερασπίζεται την κοινωνία των πολιτών… συμπεριλαμβανομένης της απόσυρσης των εκκρεμών ποινικών κατηγοριών και ερευνών κατά των υπερασπιστών των δικαιωμάτων». Η επίτροπος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης έχει δηλώσει ότι η ποινικοποίηση του έργου των ΜΚΟ «εγείρει ερωτήματα σχετικά με τη συμμόρφωση με τα πρότυπα της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι».

Η Διεθνής Αμνηστία έχει καταγγείλει τη «διαστρεβλωμένη παραποίηση του σωτήριου ανθρωπιστικού έργου» με αφορμή και την υπόθεση των μελών της οργάνωσης ERCI που διασύρθηκαν πριν αθωωθούν από το δικαστήριο που έκρινε πως «η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας αποτελεί υποχρέωση, όχι έγκλημα».

Στο CIVICUS Monitor, το παγκόσμιο εργαλείο που καταγράφει και βαθμολογεί την αντιμετώπιση της κοινωνίας των πολιτών σε 198 χώρες, η Ελλάδα έχει υποβαθμιστεί σημαντικά, σημειώνοντας «από τη νομική παρενόχληση έως τις διαγραφές από τα μητρώα, η ελληνική κυβέρνηση συνεχίζει να στοχοποιεί τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών» και «να ποινικοποιεί τις επιχειρήσεις διάσωσης».

Ετσι είναι, δυστυχώς, κι η τακτική της είναι πλέον προβλέψιμη: ποινικοποίηση της αλληλεγγύης, διασυρμός στα φιλικά ΜΜΕ και δικαστική ομηρεία. Ακτιβιστές σέρνονται σε δίκες – παρωδίες, διασύρονται ως «εγκληματικές οργανώσεις» και, όταν τελικά αθωώνονται ή οι υποθέσεις αρχειοθετούνται λόγω έλλειψης στοιχείων, η ζημιά έχει ήδη γίνει.

Το αποκορύφωμα του παραλόγου, δε, καταγράφηκε στην περίπτωση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, που εκδιώχθηκαν από νοσοκομείο στη Χίο και καταγγέλθηκαν στην ΕΥΠ από τον διορισμένο από την κυβέρνηση διοικητή, γνωστό για τη συγγραφική του δραστηριότητα σε εκδοτικό οίκο που εκδίδει τα άπαντα των Ναζί.

Κόντρα σε όλες τις διεθνείς συστάσεις, λοιπόν, επιμένει να κινείται η ελληνική κυβέρνηση, συμπεριφερόμενη τραμπούκος με λούστρο και γραβάτα, ενώ καμώνεται ότι είναι διπλωματική «soft power». Καλά θα πάει αυτό.