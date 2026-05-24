Ολυμπιακός: Χαμός στον Πειραιά για τους πρωταθλητές Ευρώπης (vid)
Ο Ολυμπιακός κατέκτησε τη EuroLeague απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του T-Center, γράφοντας ακόμη μία χρυσή σελίδα στην ευρωπαϊκή ιστορία του. Οι δρόμοι του Πειραιά, ήδη έχουν αρχίσει να γεμίζουν με κόσμο, με την νύχτα να αναμένεται «μεγάλη». Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ΤΑ ΝΕΑ (@tanea.gr)
LIVE: Η συνέντευξη Τύπου μετά την κατάκτηση της Euroleague από τον Ολυμπιακό
Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Ρεάλ Μαδρίτης στον μεγάλο τελικό του Final Four και επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης, κατακτώντας τη EuroLeague. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, οι πρωταγωνιστές του τελικού θα μιλήσουν στη συνέντευξη Τύπου για τη μεγάλη επιτυχία των «ερυθρόλευκων» στο Telekom Center Athens.
Η στιγμή που ο Κώστας Παπανικολάου σηκώνει το τρόπαιο της EuroLeague στον ουρανό του ΟΑΚΑ! (vid)
Ο Ολυμπιακός κατέκτησε την 4η EuroLeague της ιστορίας του, επικρατώντας της Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85 στον μεγάλο τελικό. Με τη λήξη της αναμέτρησης, οι «ερυθρόλευκοι» ξέσπασαν σε έντονους πανηγυρισμούς για τη σπουδαία επιτυχία τους, ολοκληρώνοντας με ιδανικό τρόπο μια εντυπωσιακή πορεία μέχρι την κορυφή της Ευρώπης. Ο Κώστας Παπανικολάου ήταν εκείνος που σήκωσε το τρόπαιο […]
Μπαρτζώκας: «Αξίζαμε το ευρωπαϊκό, συγχαρητήρια σε όλους…»
Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης, κατακτώντας τη EuroLeague έπειτα από έναν συγκλονιστικό τελικό απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης μέσα σε ένα κατάμεστο και κατακόκκινο Telekom Center Athens, όπου περισσότεροι από 16.000 φίλοι των Πειραιωτών δημιούργησαν εκρηκτική ατμόσφαιρα. Μετά το φινάλε της αναμέτρησης, ο Γιώργος Μπαρτζώκας εμφανίστηκε βαθιά συγκινημένος για την τεράστια επιτυχία της ομάδας […]
Ο Εβάν Φουρνιέ είναι ο MVP του Final Four της EuroLeague για το 2026! (vid)
Ο Εβάν Φουρνιέ ήρθε στον Ολυμπιακό για να κάνει τη διαφορά στα μεγάλα παιχνίδια και το απέδειξε με τον πιο εμφατικό τρόπο στο Final Four της EuroLeague του 2026 στην Αθήνα. Ο Γάλλος σταρ πραγματοποίησε σπουδαίες εμφανίσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, βγήκε μπροστά στις κρίσιμες στιγμές και αποτέλεσε τον μεγάλο ηγέτη των Πειραιωτών […]