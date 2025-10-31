Ο Βαγγέλης Παυλίδης απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες που είχαν υποβληθεί εναντίον του μετά το ντέρμπι Πόρτο – Μπενφίκα. Το πειθαρχικό συμβούλιο της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Πορτογαλίας αποφάσισε να απορρίψει τις καταγγελίες που είχαν υποβληθεί για την συμπεριφορά του στο παιχνίδι, το οποίο έληξε ισόπαλο 0-0.

Η πρώτη καταγγελία αφορούσε ένα φερόμενο χτύπημα με αγκώνα του Παυλίδη στον Γκάμπρι Βέιγκα της Μπενφίκα στα πρώτα λεπτά του αγώνα. Η δεύτερη αφορούσε την κατηγορία της Πόρτο για επίθεση του Άλαν Βαρέλα στον Έλληνα επιθετικό. Οι κατηγορίες εξετάστηκαν από το πειθαρχικό συμβούλιο της FPF, το οποίο βασίστηκε στις μαρτυρίες των διαιτητών και του συστήματος VAR.

Μετά την εξέταση των στοιχείων, το συμβούλιο έκρινε ότι δεν υπήρχαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για πειθαρχικές ενέργειες κατά των δύο παικτών και αποφάσισε να απορρίψει τις κατηγορίες. Παρόλα αυτά, η απόφαση μπορεί να προσβληθεί σε δεύτερο βαθμό, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων εξελίξεων.