Σε ένα αποκλειστικό απόσπασμα από το νέο της βιβλίο «Ask Not: The Kennedys and the Women They Destroyed», η Maureen Callahan, εμβαθύνει στο διαρκές μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε…, σύμφωνα με την Daily Mail.

Όλα όσα διαβάσετε παρακάτω αποτελούν απόσπασμα από το βιβλίο της και είναι κάτι παραπάνω από σοκαριστικά.

Η κακοποίηση όταν η Μέρλιν Μονρόε ήταν μωρό, ο βιασμός της όταν πήγε σε ανάδοχη οικογένεια, οι δύο γάμοι και τα αδέρφια Κένεντι που την έκαναν… μπαλάκι στο κρεβάτι.

«Εκείνη και ο παντρεμένος Αμερικανός πρόεδρος ήταν ένα πράγμα»

Μπορεί να ήταν το μεγαλύτερο αστέρι στον κόσμο, αλλά αυτή θα ήταν η πιο σημαντική βραδιά της ζωής της Μέριλιν: θα ήταν η επικεφαλής ενός φιλανθρωπικού αγώνα που θα γινόταν ταυτόχρονα και το πάρτι για τα 45α γενέθλια του προέδρου Τζον Κένεντι, στις 19 Μαΐου 1962, στο Madison Square Garden.

Τώρα ο κόσμος θα μάθαινε επιτέλους: Εκείνη και ο παντρεμένος Αμερικανός πρόεδρος ήταν ένα πράγμα.

Και τι πρωτοσέλιδο θα ήταν αυτό: Η Μέριλιν Μονρόε, η μεγαλύτερη σταρ του παγκόσμιου κινηματογράφου, και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών!

Θα άφηνε τη σύζυγό του, τη θαυμαστή αλλά παγωμένη Τζάκι, και θα την παντρευόταν. Το είχε πει και η Μέριλιν τον πίστευε. Μόλις κέρδιζε την επανεκλογή του, θα ήταν ελεύθερος να την κάνει την επόμενη Πρώτη Κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Δεν ήταν και τόσο τρελό: Η Μέριλιν είχε τον Τζον στο αγκίστρι της εδώ και χρόνια, πολύ πριν βρεθεί στον Λευκό Οίκο.

Ο ενδυματολόγος της Ντίτριχ και το περίφημο φουστάνι

Για αυτή την πιο κρίσιμη νύχτα, η Μέριλιν ήθελε να μοιάζει με τη γερμανίδα Μαρλέν Ντίτριχ, αλλά πιο νευρική, πιο τολμηρή.

Έτσι είχε απευθυνθεί στη Ντίτριχ – η ίδια πρώην ερωμένη τόσο του Τζακ Κένεντι όσο και του πατέρα του Τζον – και η σταρ είχε στείλει τη Μέριλιν στον δικό της σχεδιαστή, τον Γάλλο ενδυματολόγο Ζαν Λουί.

Το αποτέλεσμα ήταν ένα αραχνοΰφαντο, σαρκώδες φόρεμα που έλαμπε με χιλιάδες στρας από χειροποίητες χάντρες, τόσο εφαρμοστό στη σιλουέτα που έπρεπε να ραφτεί πάνω στο σώμα της Μέριλιν, τόσο στενό που δεν μπορούσε να φορέσει εσώρουχα.

Μισή ώρα πριν από την εμφάνισή της στον Κήπο, η Μέριλιν βρισκόταν στο καμαρίνι της όταν ο αδελφός του προέδρου, ο Μπόμπι, έφτασε στην πόρτα. Πέρασαν 15 λεπτά μόνοι τους.

Η Μέριλιν ήξερε ότι και οι δύο Κένεντι την ήθελαν, και εκείνη τους ήθελε και τους δύο. Ο Τζον, φυσικά, είχε τη γοητεία και τη δύναμη, αλλά ο Μπόμπι είχε ένα είδος βαρύτητας που την έλκυε.

Σεξ με τον Μπόμπι Κένεντι πριν το τραγούδι γενεθλίων στον JFK

Άργησε να βγει στη σκηνή, μεθυσμένη και φτιαγμένη από το υπερβατικό σεξ που μόλις είχε κάνει με τον Μπόμπι, με το φόρεμά της τόσο στενό που με δυσκολία περπατούσε, η Μέριλιν πλησίασε το βήμα.

Κούνησε το μικρόφωνο με το δάχτυλό της και έκανε στην άκρη για να αποκαλυφθεί. Τα φώτα του Κήπου τη χτύπησαν- έλαμπε από σαρκικότητα.

Σαράντα χιλιάδες άνθρωποι αντέδρασαν σαν ένας ενιαίος οργανισμός, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου.

«Μπορούσες να μυρίσεις τον πόθο», περιέγραψε ο φίλος του Hugh Sidey. Ο Τζον Κένεντι, είπε, είχε χαλαρώσει από τον πόθο.

Η Μέριλιν γουργούρισε το «Happy Birthday» σαν να ήταν η μεγαλύτερη πρόσκληση που γράφτηκε ποτέ, αφήνοντας τον πρόεδρο με το στόμα ανοιχτό. Ξαναβρίσκοντας το πνεύμα του, ανέβηκε στη σκηνή.

«Μπορώ τώρα να αποσυρθώ από την πολιτική», είπε στο πλήθος, «αφού μου τραγούδησαν το “Happy Birthday” με τόσο γλυκό, υγιεινό τρόπο». Γέλασε. Το πλήθος ούρλιαξε.

Η μια και μοναδική φυτογραφία των τριών

Αργότερα εκείνο το βράδυ, στο ιδιωτικό after-party σε ένα κλαμπ του Μανχάταν γεμάτο με βιβλιοθήκες από μαόνι και σημαντικούς άνδρες, τραβήχτηκε η μόνη γνωστή φωτογραφία του Μπόμπι, της Μέριλιν και του Τζον – μια φωτογραφία που δεν θα δημοσιοποιούνταν μέχρι το 2010.

Η Μέριλιν στεκόταν ανάμεσά τους, σε προφίλ, με σοβαρό βλέμμα. Ο Μπόμπι και ο Τζονείχαν στραφεί μακριά από την κάμερα.

Ο Τζον Κένεντι λάτρευε να έχει πρόσβαση σε ό,τι και όποιον ήθελε. Οι διάσημοι άνθρωποι τον γοήτευαν, οπότε δεν ήταν έκπληξη όταν ο Φρανκ Σινάτρα και οι φίλοι του -γνωστός ως Rat Pack- έγιναν μέρος του στενού του κύκλου.

Ως γερουσιαστής και μετέπειτα πρόεδρος, ο Τζον τους συνόδευε συχνά για απερίσκεπτα, ακόλαστα Σαββατοκύριακα στο Λας Βέγκας και το Παλμ Μπιτς. Ή πετούσε στο Λος Άντζελες, το αγαπημένο του μέρος, για αυτό που αποκαλούσε «κυνηγετικές» του αποστολές.

Η πρώτη συνάντηση του JfK με την Μέρλιν

Ήταν στο Λος Άντζελες, το 1954, όταν ο Τζονσυνάντησε για πρώτη φορά τη Μέριλιν σε ένα πάρτι στο Χόλυγουντ.

Ήταν παντρεμένος με την Τζάκι μόλις ένα χρόνο, και εκείνη τον είχε συνοδεύσει – ακριβώς όταν η Μέριλιν έφτασε με τον τότε σύζυγό της, τον θρυλικό παίκτη του μπέιζμπολ Τζο Ντι Μάτζιο.

«Νομίζω ότι σε έχω ξανασυναντήσει κάπου», είπε ο Τζον στη Μέριλιν. Δεν ήταν και η πιο πρωτότυπη ατάκα… Σίγουρα είναι πιθανό, είπε εκείνη.

Άλλωστε, είχαν κοινούς φίλους – ιδίως τον κουνιάδο του Τζον, τον ηθοποιό Πίτερ Λόφορντ, ο οποίος λειτουργούσε ως νταβατζής του, οργανωτής και προμηθευτής ναρκωτικών. Ό,τι ή όποιον ήθελε ο Τζον, ο Πίτερ το πραγματοποιούσε.

Πριν φύγει από το πάρτι, η Μέριλιν έδωσε στον Τζον το τηλέφωνό της.

Λίγους μήνες αργότερα, ο Τζον υποβλήθηκε σε εξαιρετικά επικίνδυνη χειρουργική επέμβαση στην πλάτη του. Η δίμηνη παραμονή του στο νοσοκομείο ήταν δύσκολη- τρεις φορές κλήθηκαν ιερείς για να δώσουν την τελευταία του ευχή.

Η Τζάκι όμως ήταν αυτή που τον τροφοδοτούσε, που δεν έφυγε ποτέ από το πλευρό του και που προσπαθούσε να αγνοήσει την αφίσα της Μέριλιν στον τοίχο.

Είχε κρεμαστεί επίτηδες ανάποδα, ώστε ο καβάλος της να βρίσκεται στο ύψος των ματιών του Τζον.

Ο χωρισμός με τον Ντι Μάτζιο

Η Μέριλιν είχε βιώσει πολλά τραύματα: Ως παιδί, την είχαν στείλει από ανάδοχη οικογένεια σε ανάδοχη οικογένεια, την είχαν βιάσει, την είχαν κακοποιήσει και τη βίασαν. Παντρεύτηκε στα 16 της για να ξεφύγει, αλλά σύντομα συνειδητοποίησε ότι η οικογενειακή ζωή δεν είχε τίποτα για εκείνη.

Ήξερε ότι προοριζόταν για μεγαλύτερα πράγματα.

Αφού έγινε σταρ, μετά το πρώτο της διαζύγιο και τη φήμη, το κενό μέσα της εξακολουθούσε να υπάρχει. Αυτό που πραγματικά χρειαζόταν, σκέφτηκε, ήταν δύο πράγματα: να αγαπηθεί -μια βαθιά, ολοκληρωμένη αγάπη που πίστευε ότι θα επουλώσει τις πληγές της- και να εκτιμηθεί για την ευφυΐα της.

Αλλά ο γάμος της με τον Ντι Μάτζιο δεν αποδείχθηκε καλύτερος. Έγινε καταχρηστικός, ελεγκτικός και ήθελε να εγκαταλείψει την καριέρα της για να γίνει νοικοκυρά. Μέσα σε εννέα μήνες, χώρισαν κι αυτοί.

Ήθελε οι ισχυροί και διάσημοι άνδρες να δουν πέρα από το σύμβολο του σεξ και να συνειδητοποιήσουν ότι η Μέριλιν Μονρόε είχε ουσία. Κουβαλούσε πάντα μαζί της ένα σοβαρό βιβλίο – ο Οδυσσέας του Τζέιμς Τζόις ήταν το αγαπημένο της, αν και δεν το καταλάβαινε – και προτιμούσε να φωτογραφίζεται διαβάζοντας ή καθισμένη στην ιδιωτική της βιβλιοθήκη.

Ο γάμος με τον Άρθουρ Μίλερ

Και μετά ήρθε ο Άρθουρ Μίλερ, ο πιο σεβαστός εν ζωή θεατρικός συγγραφέας της Αμερικής. Άφησε τη γυναίκα του για τη Μέριλιν, άρχισε να γράφει μια ταινία γι’ αυτήν, τη σύστησε σε όλους τους διανοούμενους φίλους του. Ήθελε απεγνωσμένα να τους μοιάσει. Εκείνος έβλεπε ξεκάθαρα αυτή τη δυνατότητα σε εκείνη.

Παντρεύτηκαν το 1956, σχεδόν δύο χρόνια μετά την πρώτη της συνάντηση με τον JFK.

Παρά τους κυνικούς που το έβλεπαν ως συγχώνευση εμπορικών σημάτων – η Μέριλιν να κάνει σεξ με αυτόν τον σπασίκλα θεατρικό συγγραφέα και ο Μίλερ να της δανείζει έναν αέρα λογοτεχνικής κλάσης – εκείνη ήταν τρελή γι’ αυτόν.

Έτσι, έφυγαν για την Αγγλία, όπου νοίκιασαν ένα αρχοντικό στο Surrey, το Parkside House, ενώ η Marilyn γύριζε μια ταινία με τον Λόρενς Ολιβιέ.

Ήταν στο Parkside House όπου η Μέριλιν βρήκε ένα σημειωματάριο που άφησε ο νέος της σύζυγος πεταμένο έξω. Η καταχώρηση αφορούσε την ίδια και μια λέξη ξεχώριζε: «Ντροπιασμένος».

Τον έφερνε σε δύσκολη θέση. Ντρεπόταν που ήταν σύζυγός της. Ανησυχούσε ότι η καριέρα του θα τορπιλίζονταν από αυτό το «αξιολύπητο, απρόβλεπτο φτωχόπαιδο».

Είχε κάνει το σωστό, αναρωτήθηκε, αφήνοντας τη μητέρα των παιδιών του για τη Μέριλιν Μονρόε; Ο μόνος άνθρωπος που θα αγαπούσε ποτέ πραγματικά, έγραφε, ήταν η κόρη του.

Η Μέριλιν ήταν σύζυγός του για μόλις δύο εβδομάδες.

Δεν πίστευε ποτέ ότι ο Τζον Κένεντι θα την πλήγωνε

Ο Τζον Κένεντι δεν την είχε κάνει ποτέ να νιώσει έτσι. Είχε ένα πρώτης τάξεως μυαλό και περιτριγυριζόταν από τους καλύτερους και εξυπνότερους, αλλά αγαπούσε επίσης το Χόλυγουντ: τη σκηνή, τις γυναίκες, το κουτσομπολιό. Και ήταν διασκεδαστικός.

Ποτέ δεν υπέθεσε ότι οι προσποιήσεις της Μέριλιν – η συμμόρφωσή της με τους άνδρες, η φωνή της σαν κούκλα – σήμαινε ότι ήταν χαζή.

Μόνο οι γιατροί της Μέριλιν είχαν κάποια ιδέα γιατί μιλούσε με αυτόν τον τρόπο, γιατί μερικές γυναίκες που κακοποιήθηκαν ως παιδιά υιοθετούν μερικές φορές παιδική φωνή. Ήταν ένας τρόπος να πει: Είμαι μικρότερη από σένα. Σε παρακαλώ μη με πειράξεις.

Η Μέριλιν κατέθεσε αίτηση διαζυγίου από τον Άρθουρ Μίλερ στις 21 Ιανουαρίου 1961 – την ημέρα της ορκωμοσίας του Τζον Κένεντι. Ήταν μια απελευθέρωση γι’ αυτήν, ένα ελπιδοφόρο νεύμα για το μέλλον της.

Δεν την είχε ενοχλήσει το γεγονός ότι εκείνος εξαφανίστηκε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας. Στην πραγματικότητα, το καταλάβαινε: έπρεπε να είναι προσεκτικός. Δεν μπορούσε να τον πιάσουν με άλλη γυναίκα.

Μακάρι η Μέριλιν να ήξερε για όλες τις άλλες γυναίκες του Τζακ.

Ο ψυχαναλυτής της, ο δρ Ραλφ Γκρίνσον, γνώριζε για τη σχέση της με τον Τζακ. Πίστευε ότι θα ήταν καλύτερο αν τη διέκοπτε, αλλά όπως του είπε η Μέρλιν λίγο μετά τις εκλογές: «Η Μέριλιν Μονρόε είναι στρατιώτης. Ο αρχιστράτηγος της είναι ο μεγαλύτερος και ισχυρότερος άνδρας στον κόσμο… Λέει αυτό, το κάνεις».

«Αυτός ο άνθρωπος θα αλλάξει τη χώρα μας… Σας λέω, γιατρέ, όταν ολοκληρώσει τα επιτεύγματά του, θα πάρει τη θέση του μαζί με τον Ουάσιγκτον, τον Τζέφερσον, τον Λίνκολν και τον Φραγκλίνο Ρούσβελτ ως ένας από τους μεγαλύτερους προέδρους μας… Δεν θα τον φέρω ποτέ σε δύσκολη θέση» έλεγε.

Ο Τζακ απολάμβανε να κάθεται δίπλα της σε φανταχτερά εστιατόρια και μεγάλα δείπνα, να της τσιμπάει τον πισινό, να της ψιθυρίζει βρώμικα αστεία, να τη χαϊδεύει κάτω από το τραπέζι – όπως τη νύχτα του 1960 στο “Puccini” στο Λος Άντζελες, με την Τζάκι σπίτι και έξι μηνών έγκυο, το χέρι του Τζον να γλιστράει όλο και πιο ψηλά, μέχρι που συνειδητοποίησε: Η Μέριλιν δεν φορούσε εσώρουχα.

Έγινε κατακόκκινος. Της άρεσε αυτό, το έβρισκε τόσο αστείο.

Δεν το ήξερε: Ο Τζον δεν είχε κανένα πρόβλημα να ξεφορτωθεί τις γυναίκες που γίνονταν ενοχλητικές.

Το σχέδιο του προέδρου

Η Μέριλιν είχε αρχίσει να έχει εμμονή και ο Τζον είχε ένα σχέδιο: Να την περάσει στον αδελφό του, τον Μπόμπι.

Την πρώτη φορά που η Μέριλιν και ο Μπόμπι είχαν συναντηθεί, σε ένα δείπνο στο Λος Άντζελες, η Μέριλιν έκρυβε στην τσάντα της σημειώματα με πληροφορίες για τα παγκόσμια γεγονότα που κατά τα άλλα της διέφευγαν.

Ο Μπόμπι το πρόσεξε αλλά δεν είπε τίποτα- σκέφτηκε ότι η έλλειψη κυνισμού της, η προθυμία της να ευχαριστήσει, ήταν συγκλονιστική.

Αφού χόρεψε με τον Μπόμπι, η Μέριλιν έγραψε σε μια φίλη της: “Ήταν πολύ καλός και συμπαθής. Φυσικά κοιτούσε συνέχεια κάτω από το φόρεμά μου, αλλά το έχω συνηθίσει αυτό.

‘Νόμιζα ότι θα μου έκανε κομπλιμέντα, αλλά αντ’ αυτού με ρώτησε ενώ χόρευα ποιος νομίζω ότι ήταν ο πιο όμορφος άντρας στην αίθουσα. Εννοώ, πώς θα απαντούσα σε αυτό; Είπα ότι ήταν αυτός. Λοιπόν, κατά κάποιο τρόπο, ήταν!

Νόμιζα ότι επρόκειτο να μου κάνει κομπλιμέντα, αλλά αντ’ αυτού με ρώτησε ενώ χόρευα ποιος νομίζω ότι είναι ο πιο όμορφος άντρας στην αίθουσα. Θέλω να πω, πώς θα απαντούσα σε αυτό; Είπα ότι ήταν αυτός. Λοιπόν, κατά κάποιο τρόπο, ήταν!

Καθώς ο πρόεδρος ήταν τόσο σπάνια διαθέσιμος, ο Μπόμπι κατέληξε να πέφτει μαζί στο κρεβάτι της Μέριλιν, όπως και ο Φρανκ Σινάτρα.

Ο ψυχαναλυτής της ανησυχούσε ότι η ηθοποιός είχε ξεφύγει πολύ από το μυαλό της, αλλά θεωρούσε εξίσου επικίνδυνο να την αποθαρρύνει. Η Μέριλιν δεν είχε νιώσει ποτέ τόσο ορατή, τόσο επιθυμητή, τόσο ικανοποιημένη. Παρά την τεράστια επιτυχία της, εξακολουθούσε να προσδιορίζει τον εαυτό της κυρίως μέσω των ανδρών.

Τον Μάρτιο του 1962, ο πρόεδρος ήρθε και πάλι στη Δύση.

Μέχρι τότε, η Μέριλιν είχε αρχίσει να ερωτεύεται και τον Μπόμπι. Αλλά ούτε αυτός μπορούσε να συναγωνιστεί το υψηλό συναίσθημα της γνώσης ότι ο πρόεδρος την ήθελε ακόμα.

Η επιστροφή στον JFK

Έτσι πέρασε ένα μυστικό Σαββατοκύριακο με τον Τζον σε ένα εξοχικό σπίτι στο κτήμα ενός αστέρα της πρώτης κατηγορίας στο Παλμ Σπρινγκς. Εκεί, φρόντισε να του μιλήσει στο τηλέφωνο μια από τις καλύτερες φίλες της- ήθελε έναν μάρτυρα που να ξέρει ότι ο έρωτάς τους ήταν αληθινός – σε περίπτωση που ο πρόεδρος προσπαθούσε ποτέ να τον αρνηθεί.

Τότε ο Τζον έφυγε και ο Μπόμπι επέστρεψε και η αίσθηση ισχύος της Μέριλιν άρχισε να δίνει τη θέση της στην καχυποψία. Μήπως την χρησιμοποιούσαν; Μήπως τα αδέρφια είχαν κάποιο είδος αιμομικτικού σεξουαλικού ανταγωνισμού; Ήταν απλώς άλλη μια ξανθιά μιας χρήσης;

Ο ψυχαναλυτής της ανησυχούσε τώρα πολύ και προσπάθησε να την πείσει να διακόψει και τις δύο σχέσεις. Όπως έγραψε σε συναδέλφους του, «προσπαθώ να τη βοηθήσω να μην είναι τόσο μόνη και […] να μην μπλέκει με πολύ καταστροφικούς ανθρώπους που θα εμπλακούν σε κάποιου είδους σαδομαζοχιστική σχέση μαζί της».

Αλλά η Μέριλιν αρνήθηκε να το δει έτσι.

Είχε αυτούς τους δύο εξαιρετικά ισχυρούς άντρες που ανταγωνίζονταν γι’ αυτήν. Δεν ήταν πλέον το μοναχικό μωρό, το εγκαταλελειμμένο κορίτσι, η κακοποιημένη κοπέλα με το ένα και μόνο μήνυμα από τους άντρες στη ζωή της: “Είσαι άχρηστη”.

Ναι, μερικές φορές ο Τζον και ο Μπόμπι μπορούσαν να την κάνουν να νιώθει έτσι. Αλλά όταν ήταν μαζί τους, ένιωθε ακριβώς το αντίθετο, ότι άξιζε πράγματι πάρα πολλά.

Το τελεσίγραφο της Τζάκι στον άντρα της για την Μέρλιν

Υπήρχε μόνο μία από τις πολλές ερωμένες του συζύγου της που την είχε ενοχλήσει, εκμυστηρεύτηκε η Τζάκι Κένεντι στον γιατρό της, και αυτός ήταν η Μέριλιν Μονρόε.

Έτσι, εκείνο το βράδυ του Μαΐου του 1962, όταν η Μέριλιν τραγούδησε το “Happy Birthday” στον πρόεδρο, η σύζυγός του παρέμεινε στο σπίτι. Στόχος της Τζάκι ήταν να στείλει στο κοινό ένα σαφές μήνυμα: «Η Πρώτη Κυρία σας μοιράζεται τις αξίες σας και είναι επίσης συγκλονισμένη».

Όσοι γνώριζαν για τη Μέριλιν – οι δημοσιογράφοι, οι φίλοι και τα μέλη της οικογένειας – λυπήθηκαν την Τζάκι. Αλλά εκείνη δεν ήθελε τον οίκτο τους.

Η Τζάκι ήταν έξαλλη. Μετά από αυτή την τελευταία, πιο δημόσια ταπείνωση, έδωσε στον Τζακ ένα τελεσίγραφο: τέρμα η Μέριλιν. Διαφορετικά θα τον χώριζε – παίρνοντας τα παιδιά και κοστίζοντας του μια δεύτερη θητεία – και ο αμερικανικός λαός θα μάθαινε επιτέλους το γιατί.

Ο σύζυγός της συμμορφώθηκε αμέσως.

Η σχέση με τον αδερφό του προέδρου παγιώνεται

Για τη Μέριλιν, που ήταν τόσο σίγουρη ότι ο Τζον δεν θα της έκανε ποτέ κακό, αυτή η εγκατάλειψη ήταν ανυπόφορη.

Δεν ήξερε για το τελεσίγραφο της Τζάκι. Δεν ήξερε γιατί είχε εξαφανιστεί. Του τηλεφωνούσε και του τηλεφωνούσε στον Λευκό Οίκο, αλλά δεν της απάντησε ποτέ.

Αντίθετα, ο Μπόμπι ξαφνικά έγινε πιο διαθέσιμος. Σύντομα είχαν σχέση και η Μέριλιν είχε αρχίσει να πιστεύει ότι ο γενικός εισαγγελέας των ΗΠΑ ήταν μια καλύτερη εκδοχή του Τζον: για την αίσθηση του σκοπού του, τη βαθιά του πίστη στο κίνημα για τα πολιτικά δικαιώματα, τη δικαιοσύνη του, τη νοημοσύνη του.

Τώρα μελετούσε ακόμα πιο σκληρά για να βελτιώσει το λεξιλόγιό της- για τον Μπόμπι, ήθελε να χρησιμοποιεί μεγάλες λέξεις για να εκφράζει μεγάλες σκέψεις.

Κανείς δεν φάνηκε να λαμβάνει υπόψη του τη σύζυγο του Μπόμπι, την Έθελ, από την οποία είχε ήδη αποκτήσει επτά παιδιά – ούτε καν η αδελφή του, η Τζιν.

Έδωσε στη Μέριλιν την ενθουσιώδη υποστήριξη των Κένεντι σε μια χειρόγραφη επιστολή.

«Να καταλάβετε ότι εσείς και ο Μπόμπι… are the new item.Όλοι πιστεύουμε ότι πρέπει να έρθεις μαζί του όταν επιστρέψει στην Ανατολή».

Η Μέριλιν ήταν πλέον πεπεισμένη ότι ο Μπόμπι θα άφηνε την Έθελ γι’ αυτήν.

Το νέο ζευγάρι της… πόλης

Όλοι στον κοινωνικό κύκλο των Μονρόε – Κένεντι γνώριζαν για τα μπλεξίματά της τόσο με τον Τζακ όσο και με τον Μπόμπι. Οι άνδρες ήταν ενθουσιασμένοι – όλοι εκτός από τον πρώην σύζυγο της Μέριλιν, τον Τζο Ντι Μάτζιο, ο οποίος πίστευε ότι οι Κένεντι χρησιμοποιούσαν τη Μέριλιν.

Το ίδιο πίστευαν και οι πιο στενές της φίλες, ιδίως η Jeanne Martin, η σύζυγος του συναδέλφου του Sinatra, του Rat Packer, Dean Martin.

Η Jeanne δεν εντυπωσιάστηκε καθόλου από τον τρόπο που συμπεριφέρονταν ο Τζάκ και ο Μπόμπι. Βρήκε τα αδέλφια νεανικά, άξεστα και υπερβολικά επιθετικά με τις γυναίκες.

Μια από τις φίλες της Jeanne είχε βρεθεί μόνη της με τον Μπόμπι σε ένα πάρτι και, πριν το καταλάβει, εκείνος είχε κλειδώσει την πόρτα και την είχε ρίξει σε έναν καναπέ.

Αλλά αυτός δεν ήταν ο Μπόμπι της Μέριλιν. Ο «Στρατηγός», όπως τον αποκαλούσε, απαντούσε πάντα στις κλήσεις της στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, όσο απασχολημένος κι αν ήταν.

Έφευγε κρυφά για ταξίδια στο Λος Άντζελες, ερχόταν με το λευκό Thunderbird του 1956 και την έπαιρνε με το πνεύμα του για βραδινές βόλτες στην παραλία, μόνο οι δυο τους. Εκείνη του έμαθε πώς να κάνει το Twist.

Μια φορά, της ζήτησε να τηλεφωνήσει στον πατέρα του, γιατί λίγα πράγματα θα εντυπωσίαζαν τον Γέρο περισσότερο από ένα τηλεφώνημα από το νούμερο ένα σύμβολο του σεξ της Αμερικής.

Η ανασφάλεια έφερε το ποτό

Αλλά ο Μπόμπι δεν μπορούσε ποτέ να είναι κοντά της για πολύ καιρό, και η Μέριλιν -πάντα ανασφαλής- άρχισε να παραπαίει. Έπινε σαμπάνια από το πρωί μέχρι το βράδυ, έπαιρνε χάπια, σταμάτησε να κάνει ντους.

Η συναισθηματική της διαταραχή επεκτάθηκε και στην καριέρα της. Στα γυρίσματα της τελευταίας της ταινίας, «Something’s Got to Give», η επίμονη αδυναμία της Μέριλιν να σηκωθεί από το κρεβάτι την άφησε στα πρόθυρα της απόλυσης.

Ούτε ο Κένεντι βρισκόταν ποτέ μακριά από το μυαλό της. Αλλά η συμπόνια ήταν κάτι που και τα δύο αδέλφια είχαν πάψει να της δείχνουν.

Στα μέσα Ιουνίου του 1962, όταν ο Μπόμπι ήρθε στο Λος Άντζελες με την Έθελ για ένα πάρτι στους Λόφορντ, η Μέριλιν έστειλε τη λύπη της μέσω τηλεγραφήματος.

Όπως πάντα, ήλπιζε να εντυπωσιάσει.

«Δυστυχώς», τηλεγράφησε, «συμμετέχω σε μια βόλτα για την ελευθερία, διαμαρτυρόμενη για την απώλεια των μειονοτικών δικαιωμάτων που ανήκουν στους λίγους εναπομείναντες γήινους αστέρες. Εξάλλου, το μόνο που απαιτούσαμε ήταν το δικαίωμά μας να λάμπουμε».

Το αστέρι της Μέριλιν πέθαινε.

Η φωτογράφηση στη Vogue

Αφού έφυγαν οι Κένεντι, η Μέριλιν πήγε να δει την Πατ Λόφορντ, η οποία δεν είχε ψευδαισθήσεις για τα αδέλφια της. «Ξέχνα το», της είπε η Πατ. «Ο Μπόμπι είναι ακόμα ένα μικρό αγόρι».

Αλλά η Μέριλιν ήταν απαρηγόρητη. Η κατανάλωση αλκοόλ και χαπιών ήταν τόσο συγκλονιστική που οι Λόφορντς φοβόντουσαν να την αφήσουν μόνη της.

Την άφησαν να μείνει μαζί τους για λίγο, την πήγαν διακοπές, και ένα πρωί, ο Peter ξύπνησε και βρήκε τη Μέρλιν στο μπαλκόνι τους, να κοιτάζει κάτω σαν να ήθελε να πηδήξει, με το πρόσωπό της γεμάτο δάκρυα. Είμαι άσχημη, του είπε. Είμαι άχρηστη. Είμαι ένα πράγμα που ο Τζακ και ο Μπόμπι χρησιμοποίησαν.

Όταν τελικά το στούντιο την απέλυσε από το «Something’s Got to Give», η Μέριλιν πήρε τον δημόσιο εξευτελισμό ως πρόκληση. Σε ηλικία 36 ετών, στο απόγειο της ομορφιάς της, πόζαρε για μια φωτογράφιση της Vogue.

Οι πιο τολμηρές φωτογραφίες την έδειχναν να αράζει γυμνή στο κρεβάτι, με το στήθος της τυλιγμένο σε ροζ τούλι. Το μάτι τραβούσε μια μακριά, βαθιά ουλή από κάτω, αποτέλεσμα πρόσφατης χειρουργικής επέμβασης στη χοληδόχο κύστη.

Ήταν μια φυσική εκδήλωση του πώς ένιωθε η Μέριλιν: ξεκοιλιασμένη, βανδαλισμένη…

Το μήνυμα στους Κένεντι

Αλλά η θλίψη της σύντομα θα έδινε τη θέση της στην εκδίκηση και οι δύο αδελφοί Κένεντι πήραν το μήνυμα: Αν συνέχιζαν να αγνοούν τη Μέριλιν, εκείνη θα καλούσε συνέντευξη Τύπου και θα έλεγε στον κόσμο ποιοι ακριβώς ήταν και τι της είχαν κάνει.

Έξι εβδομάδες αργότερα, στις 4 Αυγούστου, ο Μπόμπι Κένεντι έφτασε στην Καλιφόρνια και πήγε κατευθείαν στο σπίτι της Μέριλιν.

«Πού είναι» φώναζε. «Πού στο διάολο είναι;».

Το FBI και η CIA, όπως ανακάλυψαν ο Μπόμπι και ο Τζακ, είχαν παρακολουθήσει το σπίτι και την τηλεφωνική γραμμή της Μέριλιν χωρίς να το γνωρίζει. Ήταν μια συντονισμένη προσπάθεια να καταστρέψουν και τους δύο Κένεντι – και ο Μπόμπι δεν έφευγε χωρίς τις μαγνητοφωνήσεις.

Η Μέριλιν δεν είχε ιδέα για τι πράγμα μιλούσε ο Μπόμπι. Ο Πίτερ Λόφορντ έφτασε και προσπάθησε να τον ηρεμήσει.

«Πρέπει να μάθουμε», συνέχισε να φωνάζει ο Μπόμπι. «Είναι σημαντικό για την οικογένεια. Μπορούμε να κάνουμε όποιες διευθετήσεις θέλετε, αλλά πρέπει να το βρούμε».

Ο Μπόμπι και ο Πίτερ έφυγαν με άδεια χέρια.

Ώρες αργότερα, στις 7:30 μ.μ., η Μέριλιν τηλεφώνησε στον Πίτερ στο σπίτι. Οι Λόφορντς διοργάνωναν άλλο ένα πάρτι εκείνο το βράδυ- ο Μπόμπι θα ερχόταν πιθανότατα και περίμεναν τη Μέριλιν. Αλλά εκείνη δεν θα ερχόταν, ούτε τώρα ούτε ποτέ.

Το τελευταίο τηλέφωνο

Στο τηλέφωνο η Μέρλιν δεν είπε τίποτα για τον Μπόμπι. «Πες αντίο στην Πα», είπε η Μέριλιν στον Πίτερ, «πες αντίο στον πρόεδρο και πες αντίο στον εαυτό σου, γιατί είσαι καλό παιδί».

Το πτώμα της βρέθηκε νωρίς το επόμενο πρωί από την οικονόμο της. Ήταν μπρούμυτα στο κρεβάτι της, γυμνή, με το τηλέφωνό της ακόμα στο χέρι της. Ήταν νεκρή εδώ και ώρες.

Το FBI στάλθηκε αμέσως στο σπίτι της Μέριλιν. Ο πρώην ανώτερος πράκτορας του FBI James Doyle παραδέχτηκε αργότερα ότι το Γραφείο είχε διαταχθεί να αφαιρέσει ορισμένα τηλεφωνικά αρχεία.

Τα αρχεία της Μέριλιν, που βρέθηκαν στη δεκαετία του 1980, έδειχναν ότι είχε τηλεφωνήσει στο χώρο εργασίας του Μπόμπι οκτώ φορές μεταξύ 25 και 30 Ιουνίου. Η τελευταία της κλήση προς αυτόν διήρκεσε οκτώ λεπτά.

Το μωρό και η έκτρωση

Γιατί ήθελε τόσο απεγνωσμένα να τον βρει; Οι αναφορές δείχνουν ότι είχε κάνει έκτρωση στις 20 Ιουλίου και ότι το μωρό μπορεί να ήταν του Μπόμπι.

Επίσης, από το σπίτι της έλειπε το σύστημα παρακολούθησης, καθώς και το ημερολόγιό της, το οποίο ο Μπόμπι προφανώς της είχε πει να «ξεφορτωθεί» μερικούς μήνες πριν.

Ο θάνατος της Μέριλιν Μονρόε είχε προκληθεί από μαζική υπερβολική δόση βαρβιτουρικών. Το αν ήταν τυχαίο ή σκόπιμο δεν θα γίνει ποτέ γνωστό.

Όμως όσοι την ήξεραν και την αγαπούσαν περισσότερο κατηγόρησαν τον Τζακ και τον Μπόμπι Κένεντι.

Ο πρώην αναπληρωτής εισαγγελέας της κομητείας του Λος Άντζελες Τζον Μίνερ θυμήθηκε αργότερα ότι μίλησε εκτενώς εκείνο το έτος με τον ψυχαναλυτή της Μέριλιν, ο οποίος άφησε τον Μίνερ να ακούσει μια 40λεπτη κασέτα με την ίδια να μοιράζεται τα σχέδιά της για το άμεσο μέλλον.

«Ως αποτέλεσμα αυτών που μου είπε ο Δρ Γκρίνσον», είπε ο Μίνερ, «και από αυτά που άκουσα στις μαγνητοφωνήσεις, πιστεύω ότι μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι δεν ήταν αυτοκτονία».

Τη δεκαετία του 1980, το ABC News σχεδίαζε να προβάλει ένα αφιέρωμα για την ανάμειξη των αδελφών Κένεντι στον θάνατο της Μέριλιν. Λίγες ώρες πριν από την προβολή της εκπομπής, το ABC το απέσυρε.

Ο πρόεδρος του ABC News Roone Arledge, ο οποίος ακύρωσε το ντοκιμαντέρ, ήταν μακροχρόνιος φίλος της Έθελ Κένεντι. Αρνήθηκε οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων.

Και οι δύο Κένεντι δεν παρέστησαν στην κηδεία της. Δεν τους άφησε ο Τζο Ντι Μάτζιο.

«Πάντα ήξερα ποιος τη σκότωσε, αλλά δεν ήθελα να ξεκινήσω μια επανάσταση σε αυτή τη χώρα», είπε αργότερα. «Μου είπε ότι κάποιος θα την σκότωνε, αλλά δεν είπα τίποτα. Όλοι οι Κένεντι ήταν δολοφόνοι γυναικών και πάντα τη γλίτωναν. Θα τη γλιτώσουν και σε εκατό χρόνια από τώρα»…