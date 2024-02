Τη Δευτέρα (26 Φεβρουαρίου), η ηθοποιός και μοντέλο Χάντερ Σάφερ ήταν μεταξύ των 50 διαδηλωτών που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας στο Rockefeller Centre της Νέας Υόρκης, όπου ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έκανε την εμφάνιση του στην εκπομπή Late Night with Seth Meyers.

Η 25χρονη ηθοποιός, η οποία είναι περισσότερο γνωστή για τους ρόλους της στο επιτυχημένο εφηβικό δράμα Euphoria και στo Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes, ζητούσε κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, καθώς βρίσκονταν σε διαμαρτυρία με την εβραϊκής καταγωγής αυτοαποκαλούμενη «αντισιωνιστική» οργάνωση «JVP» τη Δευτέρα, για να διακόψει την εμφάνιση του προέδρου Τζο Μπάιντεν στην εκπομπή Late Night with Seth Meyers.

Πιο συγκεκριμένα, η ηθοποιός διαμαρτυρόταν μαζί με την οργάνωση Jewish Voice for Peace (JVP), τη μεγαλύτερη προοδευτική αντισιωνιστική οργάνωση στον κόσμο. Το JVP ιδρύθηκε το 1996 από τον Τόνι Κούσνερ και τον Νόαμ Τσόμσκι για να αγωνιστεί για την απελευθέρωση όλων των ανθρώπων από τις ΗΠΑ μέχρι την Παλαιστίνη. Στα μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής περιλαμβάνονται εξέχουσες προσωπικότητες όπως οι Κουσνερ, Τσόμσκι, Σάρα Σούλμαν, Τζούντιθ Μπάτλερ, Ναόμι Κλάιν και Γουάλας Σον.

«Επικροτούμε τη προσήλωσή της στην ελευθερία των Παλαιστινίων»

Φορώντας ένα μπλουζάκι που έγραφε «Κατάπαυση του πυρός τώρα», η Σάφερ φαίνεται σε βίντεο μαζί με άλλους διαδηλωτές να φωνάζουν: «Όχι άλλα όπλα, όχι άλλος πόλεμος. Κατάπαυση του πυρός, είναι αυτό για το οποίο αγωνιζόμαστε» και «Όχι στο όνομά μας».

Ένας εκπρόσωπος του JVP δήλωσε στο Vulture ότι: «Η Χάντερ συνελήφθη στη διαμαρτυρία, μαζί με άλλα 50 άτομα… Επικροτούμε τη προσήλωσή της στην ελευθερία των Παλαιστινίων και σε ένα μέλλον δικαιοσύνης για όλους».

Τριάντα χιλιάδες Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής επιχείρησης του Ισραήλ. Η κυβέρνηση Μπάιντεν τάσσεται μεν υπέρ της κατάπαυσης του πυρός, αλλά για μια προσωρινή κατάπαυση που θα διαρκέσει το πολύ έξι εβδομάδες. Το JVP έχει επικρίνει την εξωτερική πολιτική του Μπάιντεν και έχει ζητήσει από την κυβέρνησή του να ζητήσει μόνιμη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Σύμφωνα με τη New York Post, στην Σάφερ είχε εκδοθεί κλήση για παράνομη είσοδο, αλλά έκτοτε αφέθηκε ελεύθερη, αφού εντοπίστηκε χθες σε δημόσιο χώρο.

