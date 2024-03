Νεκρή εντοπίστηκε μέσα στο σπίτι της η Βρετανίδα ηθοποιός Viscella Richards. Η 79χρονη, η οποία χρησιμοποιούσε το καλλιτεχνικό όνομα Vikki Richards, βρέθηκε την Τετάρτη (6/3) με τα χέρια της δεμένα μέσα στην κρεβατοκάμαρά της στο North Valsyn, της Καραϊβικής.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της αστυνομίας, η Viscella Richards σκοτώθηκε από ληστές αφού βρέθηκε λεηλατημένη η περιουσία της. Οι αρχές είπαν ότι δεν υπήρχαν άλλα σημάδια βίας στο σώμα της.

Όπως αναφέρει η The Sun, το σώμα της άτυχης γυναίκας ανακαλύφθηκε από μία φίλη της που πήγε να ελέγξει το σπίτι, αφού δεν μπορούσε να την εντοπίσει από το απόγευμα της Τρίτης. Η γυναίκα έφτασε στο σπίτι και βρήκε την μπροστινή πόρτα κλειστή. Φώναξε την Richards πολλές φορές και αφού βρήκε την εξώπορτα μισάνοιχτη μπήκε μέσα. Καθώς έψαχνε την ηλικιωμένη γυναίκα αντίκρισε το άψυχο σώμα.

Μεταξύ άλλων, κλάπηκε και ο σκληρός δίσκος από τις κάμερες ασφαλείας. «Ναι, ανησυχούσαμε για την ασφάλειά της, προσπαθούσαμε να βρούμε κάποιον να μείνει μαζί της καθώς η ασθένειά της προχωρούσε», είπε η ξαδέρφη της Richards.

Η μοναχική Viscella Richards και η αγάπη της για την υποκριτική

Η Vikki Richards (όπως την αποκαλούσαν) ξεκίνησε την καριέρα της στο θέατρο αργότερα εμφανίστηκε σε τηλεοπτικές σειρές The Onedin Line, Return of the Saint και Howard’s Way. Η Vikki ήταν περισσότερο γνωστή για τον ρόλο της στο Black Snake, μια βρετανική ταινία του 1973 που γυρίστηκε στην τοποθεσία Μπαρμπάντος.

Η φωτογραφία που έμεινε στην ιστορία ήταν από τον θρυλικό φωτογράφο της Sun, Άρθουρ Έντουαρντς το 1974. Η ηθοποιός πόζαρε τότε με τον σταρ Τζον Ρίτσαρντς.

Η Richards ακολούθησε την μοναχική ζώη, δεν παντρεύτηκε ούτε απέκτησε παιδιά.