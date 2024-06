Η έντονη κινητικότητα χαρακτηρίζει την πολιτική ζωή της Γαλλίας σχεδόν δύο εβδομάδες πριν από τον πρώτο γύρο των πρόωρων βουλευτικών εκλογών που προκήρυξε την περασμένη Κυριακή ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν.

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Φρανσουά Ολάντ, ανακοίνωσε σήμερα ότι θα είναι υποψήφιος βουλευτής με το νέο Λαϊκό Μέτωπο, τη σύμπραξη των κομμάτων της αριστεράς, κάτι που δεν είναι σύνηθες στη γαλλική πολιτική ζωή, όπου οι πρώην πρόεδροι της Δημοκρατίας είθισται να αποχωρούν από το πολιτικό προσκήνιο.

Ταυτόχρονα όμως η σύμπραξη των αριστερών κομμάτων ταλανίζεται από τα εσωτερικά προβλήματα μιας σημαντικής συνιστώσας της, της Ανυπότακτης Γαλλίας, ο ηγέτης της οποίας Ζαν Λυκ Μελανσόν βρίσκεται αντιμέτωπος με κατηγορίες ότι προχώρησε σε κάθαρση των εσωκομματικών του αντιπάλων, αποκλείοντας από τα ψηφοδέλτια του κόμματος όλους όσοι κατά το παρελθόν είχαν έλθει σε πολιτική αντιπαράθεση μαζί του.

Ορισμένοι εξ αυτών ήδη ανακοίνωσαν ότι θα κατέλθουν ως ανεξάρτητοι, ενώ πληθαίνουν οι φωνές στον χώρο της αριστεράς που καλούν τον Ζαν Λυκ Μελανσόν να ανακαλέσει την «κάθαρση».

Από την άλλη πλευρά, στο κόμμα των Ρεπουμπλικανών η διάσπαση έχει σχεδόν οριστικοποιηθεί. Η γαλλική δικαιοσύνη αποφάνθηκε χθες ότι προσωρινά τουλάχιστον η απόφαση του πολιτικού γραφείου του κόμματος να διαγράψει τον πρόεδρο του Eρίκ Σιοτί ήταν παράτυπη, ωστόσο είναι σαφές ότι η μεγάλη πλειονότητα των εκλεγμένων στελεχών του κόμματος δεν θα τον ακολουθήσει στην απόφαση του να συνεργαστεί με το ακροδεξιό κόμμα της Μαρίν Λεπέν.

Πολλές διαδηλώσεις κατά της ακροδεξιάς έχουν προγραμματιστεί για σήμερα στη Γαλλία όπου σε κατάσταση κινητοποίησης βρίσκονται 21.000 αστυνομικοί.

Πλήθος κόσμου αναμένεται να συγκεντρωθεί στο Παρίσι και σε πολλές άλλες γαλλικές πόλεις για να διαδηλώσει κατά της ανόδου του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού (RN) στις ευρωεκλογές της περασμένης Κυριακής.

Η αστυνομία ανέφερε ότι 350.000 άνθρωποι αναμένεται να συμμετάσχουν στις πορείες και 21.000 αστυνομικοί έχουν κινητοποιηθεί αφότου συνδικάτα, φοιτητικές οργανώσεις και οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κάλεσαν σε συλλαλητήρια κατά του αντιμεταναστευτικού, ευρωσκεπτικιστικού RN πριν από τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές στη Γαλλία.

Τουλάχιστον 150 πορείες αναμένεται να πραγματοποιηθούν σε όλη τη Γαλλία σε πόλεις όπως η Μασσαλία, η Τουλούζη, η Λιόν και η Λιλ.

Στο Παρίσι, έως 100.000 άνθρωποι αναμένεται να κατέβουν στους δρόμους για μια πορεία που θα ξεκινήσει στις 15:00 ώρα Ελλάδας από την Πλας ντε λα Ρεπουμπλίκ, στα ανατολικά, και θα καταλήξει μέσω της πλατείας της Βαστίλλλης στη Νασιόν.

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε τη διεξαγωγή πρόωρων βουλευτικών εκλογών, σε δύο γύρους στις 30 Ιουνίου και στις 7 Ιουλίου, αφότου η κεντρώα συμμαχία του κατατροπώθηκε από τον RN στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου.

Protesters across France mobilise against the far right before the country’s snap elections

