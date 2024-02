Ο Μάρτιν Σκορσέζε αυτό το διάστημα βρίσκεται στο 74o Φεστιβάλ Βερολίνου.

Ο διάσημος Αμερικανός σκηνοθέτης, υποψήφιος φέτος για το Οσκαρ σκηνοθεσίας για την ταινία «Οι δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού», τιμήθηκε από την Μπερλινάλε με μια ειδική Χρυσή Αρκτο για την προσφορά του στον κινηματογράφο.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου, ο σπουδαίος σκηνοθέτης είπε: «Το σκέφτομαι αυτή τη στιγμή. Τι είδους ταινία θα είναι δεν είμαι απόλυτα σίγουρος, αλλά θέλω να κάνω κάτι μοναδικό και διαφορετικό που θα μπορούσε να προβληματίσει και ελπίζω να είναι και διασκεδαστικό. Δεν είμαι ακόμα αρκετά σίγουρος για το πώς θα το κάνω τον Ιησού Χριστό.»

Ο σκηνοθέτης δήλωσε ότι ελπίζει να συνεχίσει να εργάζεται πάνω στο έργο μόλις ολοκληρωθεί η περιοδεία προώθησης και απονομής των βραβείων για το «Killers Of The Flower Moon».

«Ίσως να κοιμηθώ λίγο και μετά να ξυπνήσω και να έχω αυτή τη φρέσκια ιδέα για το πώς να το κάνω», πρόσθεσε.

