Η Gen Z είναι η πρώτη γενιά που δεν γνωρίζει την ζωή πριν το διαδίκτυο. Οπότε είναι πολύ λογικό να είναι απόλυτα εξοικειωμένη με πάσης φύσεως πλατφόρμες και εφαρμογές, ενώ χρησιμοποιεί τα κοινωνικά δίκτυα για ένα μεγάλο πλήθος λειτουργιών. Οριακά ταυτίζεται με τις διαδικτυακές τάσεις κάτι που την κάνει περισσότερο ευάλωτη σε όσους τους βλέπουν ως πελάτες.

Από τα κοινωνικά δίκτυα θα γνωρίσουν νέα άτομα, από αυτά θα επηρεαστούν σχεδόν όσο και από την παρέα τους και το προκείμενο: Από τα κοινωνικά δίκτυα θα βρουν κριτικές για προϊόντα με βίντεο και φωτογραφίες.

Χαρακτηριστική είναι η φράση σε όσους περνούν χρόνο στην συγκεκριμένη πλατφόρμα «TikTok Made me buy it», δηλαδή πως «το TikTok με έκανε να το αγοράσω», με θετική ή αρνητική χρήση. Κάτι που ισχύει και για το Instagram και το Youtube, με την διαφορά πως οι ηλικίες που είναι περισσότερο εξοικειωμένες με αυτό είναι μεγαλύτερες από του TikTok.

Οι πολυεθνικές αντεπιτίθενται

Οι μεγάλες εταιρείες, παρότι έχουν στενή σχέση με τα κοινωνικά δίκτυα, προτιμούσαν διαφορετικούς τρόπους προώθησης των προϊόντων τους. Βλέπονται όμως την δυναμική του TikTok και κυρίως το γεγονός πως μπορούν μέσα από τα νέα παιδιά να επηρεάσουν τις καταναλωτικές συνήθειες του μέλλοντος, το μέσον μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άμεση πώληση ή για μελλοντική.

Άλλωστε η διαφήμιση ενός brand ισούται με ένα οικείο προϊόν που κάποιος μπορεί να αγοράσει στο μέλλον. Τα μεγαλύτερα brands του κόσμου πλέον έχουν κάνει απόβαση στο TikTok ενώ στέλνουν συνεχώς σε προβεβλημένους χρήστες νέα προϊόντα να παρουσιάσουν. Οι ίδιοι χρήστες μπορούν να κερδίσουν από αποκλειστικά συμβόλαια για την προώθηση των προϊόντων τους, έως χρηματικά ποσά ανά βίντεο.

Ο μοναδικός φόβος που ελλοχεύει είναι από τον διαφημιστικό πόλεμο των εταιρειών στο μέσο, ο κόσμος να αρχίζει να κουράζεται ή να στραφούν στον υπερκαταναλωτισμό. Εκεί είναι που επιστρατεύονται τα πρόσωπα, οι χρήστες δηλαδή, καθώς είναι ευκολότερο να εμπιστετυείς κάποιον που παρακολουθείς καθημερινά, παρά την εταιρεία που παράγει το προϊόν.

Μετά από 50 χρόνια στην αγορά έγινε τοπ προϊόν χάρη στο TikTok

Το καλοκαίρι του 2021, η χρήστης του TikTok Shannon Johnson δημοσίευσε ένα σύντομο βίντεο όπου εφάρμοσε στα χείλη της το Almost Lipstick της Clinique σε Black Honey, λέγοντας στους followers της ότι ήταν η απόχρωση που φορούσε η Liv Tyler κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του Lord of the Rings.

Το Black Honey ήταν ένα χρώμα που η Clinique είχε λανσάρει το 1972. Απόλαυσε άλλη μια έκρηξη δημοτικότητας το 1989, αλλά έκτοτε παρέμεινε αρκετά αδρανές. Σήμερα, «είναι ένα από τα πιο σημαντικά προϊόντα στο χαρτοφυλάκιό μας», λέει ο Jess Burns, αντιπρόεδρος της Clinique για την παγκόσμια δέσμευση των καταναλωτών.

Καθώς το virality του Black Honey επεκτάθηκε στο TikTok, η Clinique έστειλε έξυπνα προϊόντα σε δημιουργούς περιεχομένου για να ενισχύσει το ενδιαφέρον για την απόχρωση, συνεργάστηκε με τους λιανοπωλητές και την ομάδα εφοδιαστικής αλυσίδας της μάρκας καλλυντικών για να διασφαλίσει ότι υπήρχε αρκετό προϊόν στα ράφια καθώς οι πωλήσεις άρχισαν να αυξάνονται και τελικά δημιούργησε νέες επεκτάσεις προϊόντων Black Honey για να εκμεταλλευτεί την τάση ομορφιάς.

«Ξεκίνησε με μια viral στιγμή και βρίσκοντας τρόπους να επεκτείνουμε αυτή την viral στιγμή», λέει ο Burns. «Θα έλεγα ότι αυτή είναι μια δοκιμασμένη στρατηγική για κάθε μάρκα που θέλει να συνεχίσει να είναι μεγάλο μέρος της συζήτησης στο TikTok». Η Johnson, η οποία ξεκίνησε την τρέλα του Almost Honey, έχει λιγότερους από 5.600 followers στο TikTok. Αλλά ως ένδειξη του εκδημοκρατισμού της επιρροής στην πλατφόρμα, το hashtag #BlackHoney έχει δημιουργήσει περισσότερες από 552 εκατομμύρια προβολές στο κανάλι.

Δεν μπορείς να μπεις με τα λεφτά σου στο TikTok, χρειάζεται στρατηγική και στοχευμένο περιεχόμενο

Η Amy Lanzi CEO της Digitas υποστηρίζει ότι όλο και περισσότερες μάρκες αρχίζουν να δοκιμάζουν τι είναι διατεθειμένες να πουλήσουν μέσω του TikTok Shop και πόση δύναμη δημιουργίας περιεχομένου είναι διατεθειμένες να παραχωρήσουν στους επηρεαστές του καναλιού. Λέει ότι οι μάρκες πρέπει πρώτα να βρουν μια αυθεντική οργανική (σ.σ. αυθεντική, πρωτότυπη) κοινωνική στρατηγική πριν πληρώσουν για διαφημίσεις. «Δεν μπορείτε να αγοράσεις το δρόμο σου στο TikTok για να κερδίσεις», λέει η Lanzi.

«Αν το TikTok είναι το επίκεντρο της κουλτούρας για τη Gen Z, αυτή είναι μια τόσο πλούσια πηγή πληροφόρησης που πρέπει να προσέξουμε με πραγματικά στρατηγικό τρόπο», λέει η Christina Goswiller, επικεφαλής του κοινωνικού μάρκετινγκ της Digitas. Ένας τρόπος με τον οποίο η Digitas εξορύσσει αυτές τις πληροφορίες είναι η τροφοδότηση των hashtags και των φράσεων σε ένα ιδιόκτητο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης για τη δημιουργία ενός εικονικού «It girl» που μπορεί να ερωτηθεί για τις πιο δημοφιλείς τάσεις του TikTok που μπορεί επίσης να έχουν απήχηση στους καταναλωτές.

«Σκεφτείτε το ποσό των ωρών έρευνας που γλιτώνουμε και πόσο καλύτερη, πλουσιότερη και πλήρως διαμορφωμένη κατανόηση μπορούμε να έχουμε γύρω από ένα συγκεκριμένο κοινό ή υποκουλτούρα με βάση κάποιους από αυτούς τους διαλόγους με την AI», λέει ο Goswiller. Το άλλο τρικ είναι να προσλάβουν δημοφιλείς δημιουργούς περιεχομένου στο TikTok ώστε να απαντούν αυτή στις κυριότερες απορίες γύρω από ένα προϊόν, πείθοντας τον καταναλωτή να εμπιστευτεί το προϊόν, επειδή εμπιστεύεται το πρόσωπο που έβγαλε το βίντεο.