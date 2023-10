Έχουν περάσει 24 χρόνια από την προβολή της ταινίας «Notting Hill», της ρομαντικής κωμωδίας που διηγείται την ιστορία αγάπης ενός Βρετανού βιβλιοπώλη (Χιου Γκραντ) με μια Αμερικανίδα ηθοποιό (Τζούλια Ρόμπερτς).

Μετά την κυκλοφορία της αγαπημένης ρομαντικής κομεντί, η ταινία κατέγραψε τα μεγαλύτερα έσοδα όλων των εποχών στη Βρετανία.

Ο σεναριογράφος Richard Curtis, που έχει γράψει και το σενάριο της ταινίας «Τέσσερις γάμοι και μία κηδεία» (Four Weddings and a Funeral, 1994) και το «Love Actually», αποκάλυψε πως έχει γράψει τη συνέχεια της αγαπημένης τανίας.

Δύσκολος δρόμος το sequel του Notting Hill

«Πρόσφατα έγραψα… έγραψα το Notting Hill 2. Σκόπευα να το κάνω για το Comic Relief. Θα ήταν ένα επεισόδιο 10 λεπτών που θα διαδραματιζόταν στο γραφείο ενός δικηγόρου… όπου ο Χιου Γκραντ και η Τζούλια Ρόμπερτς βρίσκονται για να χωρίσουν… αλλά μετά συνειδητοποιούν πως εξακολουθούν να αγαπάει ο ένας τον άλλον», ανέφερε χαρακτηριστικά στο Have You Seen? podcast.

Ωστόσο παραδέχτηκε πως η δημιουργία ενός sequel σε μια αγαπημένη ρομαντική κωμωδία είναι ένας δύσκολος δρόμος. «Πιστεύω πως το sequel μιας ρομαντικής κωμωδίας είναι μια εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση. Και αυτό γιατί ξεκινάς με ανθρώπους που είναι μαζί και πρέπει να τους χωρίσεις και μετά να τους ενώσεις ξανά», σημείωσε χαρακτηριστικά σύμφωνα με δημοσίευμα της Telegraph.

Αναμένουμε να δούμε αν αυτό το spoiler, που προκαλεί ανάμεικτα συναισθήματα, θα ισχύσει ή θα δούμε μια ανατροπή να συμβαίνει σε ένα από τα πιο θρυλικά και αγαπημένα ζευγάρια της μεγάλης οθόνης.