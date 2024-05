Ένα νέο κομμάτι, το Hind’s Hall, το οποίο παρέχει σθεναρή υποστήριξη στην Παλαιστίνη καθώς και σε όσους διαμαρτύρονται στα πανεπιστήμια των ΗΠΑ κατά της δραστηριότητας του Ισραήλ στη Γάζα, κυκλοφόρησε ο κορυφαίος στα charts Αμερικανός ράπερ Macklemore.

Το Hind’s Hall πήρε το όνομά του από το κτίριο του Πανεπιστημίου Κολούμπια, το οποίο μετονομάστηκε από Hamilton Hall από διαδηλωτές φοιτητές που κατέλαβαν το κτίριο για να αναφερθεί στην Hind Rajab, ένα εξάχρονο παιδί που σκοτώθηκε στη Γάζα.

«Αν οι φοιτητές σε σκηνές που είναι αναρτημένες στο γκαζόν / Η κατάληψη του τετραγώνου είναι πραγματικά ενάντια στο νόμο / Και ένας λόγος για να καλέσετε την αστυνομία και την ομάδα της / Πού βρίσκεται η γενοκτονία στον ορισμό σας, ε;» ραπάρει, αναφερόμενος στην αστυνομική καταστολή των διαδηλώσεων.

Εκτός από την καταδίκη της εκστρατείας του Ισραήλ στη Γάζα, οι φοιτητές του Κολούμπια ζητούν από το πανεπιστήμιό τους να αποεπενδύσει από εταιρείες που συνδέονται με το Ισραήλ – μια έκκληση που έχει επαναληφθεί και σε άλλα πανεπιστήμια σε όλες τις ΗΠΑ.

Την περασμένη εβδομάδα η αστυνομία της Νέας Υόρκης συνέλαβε περισσότερα από 100 άτομα που διαμαρτύρονταν στο Κολούμπια, μεταξύ των οποίων και ορισμένα που είχαν καταλάβει το Hamilton Hall. Περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι έχουν συλληφθεί για διαμαρτυρίες σε πανεπιστημιουπόλεις των ΗΠΑ.

HIND’S HALL. Once it’s up on streaming all proceeds to UNRWA. pic.twitter.com/QqZEKmzwZI

— Macklemore (@macklemore) May 6, 2024