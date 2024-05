Πυρομαχικά που κατασκευάστηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιήθηκαν στο φονικό ισραηλινό χτύπημα στον καταυλισμό εκτοπισμένων Ταλ αλ Σουλτάν στη Ράφα την Κυριακή, σύμφωνα με το CNN που ανέλυσε βίντεο από το σημείο και μίλησε με ειδικούς σε θέματα εκρηκτικών όπλων.

Το λουτρό αίματος, με 45 νεκρούς και 200 τραυματίες, προκάλεσε διεθνή κατακραυγή καθώς ήρθε λίγα 24ωρα μετά την απόφαση του ΔΔΔ που έδωσε εντολή στο Ισραήλ να σταματήσει κάθε επίθεση στη Ράφα.

Οι μαρτυρίες για γυναικόπαιδα που κάηκαν ζωντανά και διαμελισμένα πτώματα έκαναν τον γύρο του κόσμου με οργισμένες διαδηλώσεις να ξεσπούν σε όλον τον πλανήτη και εκατομμύρια κόσμου να ζητά από τις κυβερνήσεις του να σταματήσουν την εξαγωγή όπλων στο Ισραήλ και τις διπλωματικές σχέσεις με το Τελ Αβίβ.

Οι αντιδράσεις είναι πολύ μεγάλες στις ΗΠΑ ενώ η κυβέρνηση Μπάιντεν δήλωσε ότι η εν λόγω επίθεση αλλά και η χερσαία εισβολή του Ισραήλ στη Ράφα δεν παραβιάζει τις κόκκινες γραμμές που έχουν τεθεί από τον Αμερικανό πρόεδρο.

Το CNN αναφέρει ωστόσο ότι τα πυρομαχικά που προκάλεσαν τη σφαγή στη Ράφα ήταν αμερικανικής κατασκευής υπενθυμίζοντας τη συνέντευξη του Μπάιντεν νωρίτερα αυτόν τον μήνα, στην οποία είχε δηλώσει ότι δεν θα επέτρεπε να χρησιμοποιηθούν αμερικανικά όπλα σε μια μεγάλη επίθεση στην πυκνοκατοικημένη περιοχή.

Σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα του αμερικανικού μέσου τα πυρομαχικά που χρησιμοποιήθηκαν είναι αμερικανικές βόμβες GBU-39 μικρής διαμέτρου (SDB).

Η GBU-39, η οποία κατασκευάζεται από την Boeing, είναι ένα πυρομαχικό υψηλής ακρίβειας «σχεδιασμένο να επιτίθεται σε στρατηγικά σημαντικούς σημειακούς στόχους» και να οδηγεί σε χαμηλές παράπλευρες απώλειες, δήλωσε την Τρίτη στο CNN ο ειδικός σε θέματα εκρηκτικών όπλων Κρις Κομπ-Σμιθ.

Ωστόσο, «η χρήση οποιουδήποτε πυρομαχικού, ακόμη και αυτού του μεγέθους, θα ενέχει πάντα κινδύνους σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή», δήλωσε ο Κομπ-Σμιθ, ο οποίος είναι επίσης πρώην αξιωματικός πυροβολικού του βρετανικού στρατού.

Το CNN μίλησε με τέσσερις εμπειρογνώμονες που συμφώνησαν ότι πρόκειται για το εν λόγω πυρομαχικό.

Κληθείσα να σχολιάσει το είδος των πυρομαχικών που χρησιμοποιήθηκαν στη σφαγή στη Ράφα, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του Πενταγώνου Sabrina Singh δήλωσε στους δημοσιογράφους:

«Δεν γνωρίζω τι είδους πυρομαχικά χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή την αεροπορική επιδρομή. Θα πρέπει να σας παραπέμψω στους Ισραηλινούς για να μιλήσω γι’ αυτό».

Οι ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής όπλων στο Ισραήλ, σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Ινστιτούτου Ερευνών για την Ειρήνη της Στοκχόλμης (SIPRI), και η υποστήριξη αυτή συνεχίζεται παρά την αυξανόμενη πολιτική πίεση προς την κυβέρνηση Μπάιντεν για την επίθεση στη Γάζα.

Τον περασμένο μήνα, ο Μπάιντεν υπέγραψε νομοσχέδιο για την εξωτερική βοήθεια που περιλάμβανε 26 δισεκατομμύρια δολάρια για τον πόλεμο στη Γάζα – συμπεριλαμβανομένων 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε ισραηλινή στρατιωτική βοήθεια, 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα και 2,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων για περιφερειακές στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ.

Το Ισραήλ που κλιμακώνει τη χερσαία επιχείρηση στη Ράφα παρά τα έκτακτα μέτρα που διέταξε το ΔΔΔ εναντίον του ελέγχεται για πρόκληση γενοκτονίας στη Γάζα, ενώ το ΔΠΔ εξετάζει την πρόταση του εισαγγελέα του για να εκδώσει εντάλματα σύλληψης για τον Νετανιάχου και τον Γκάλαντ με τις κατηγορίες διάπραξης εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας.

Η στήριξη της κυβέρνησης ΗΠΑ στο Ισραήλ μπορεί να την καταστήσει συνένοχη για διάπραξη εγκλημάτων πολέμου και σε νομικό επίπεδο, ενώ η πολιτική πίεση στον Μπαίντεν αυξάνεται καθημερινά.

BREAKING| «Israel bombs, USA pays. How many kids did you kill today?»

Large protest in front of the White House right now against the US involvement in Israel’s genocide in Gaza.

Credit: @BenjAlvarez1 pic.twitter.com/M4lQWEiIhD

— Quds News Network (@QudsNen) May 28, 2024