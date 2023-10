Αποτροπιασμό έχει προκαλέσει η άγρια δολοφονία του 6χρονου αγοριού στο Ιλινόις, από τον 71χρονο Joseph M. Czuba, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση και εγκλήματα μίσους.

Ο 71χρονος, φωνάζοντας «εσείς οι μουσουλμάνοι πρέπει να πεθάνετε» επιτέθηκε με μαχαίρι σε βάρος μιας μουσουλμάνας γυναίκας και του 6χρονου γιου της μέσα στο σπίτι τους, με αποτέλεσμα το αγοράκι να καταλήξει υποκύπτοντας στα βαριά τραύματά του. Σύμφωνα με το γραφείο στο Σικάγο του Συμβουλίου Αμερικανοϊσλαμικών Σχέσεων (CAIR), το παιδί ήταν Παλαιστινιοαμερικανός.

Η αστυνομία θεωρεί ότι η δολοφονική επίθεση συνδέεται με τον πόλεμο Ισραήλ – Χαμάς.

Το έγκλημα, σύμφωνα με τους Νew York Times θορύβησε τους μουσουλμάνους ηγέτες, οι οποίοι κάλεσαν τους Αμερικανούς πολιτικούς και δημοσιογράφους να αντικατοπτρίζουν πληρέστερα το δράμα του παλαιστινιακού λαού, καθώς ασχολούνται με τη σύγκρουση στο εξωτερικό.

«Αυτό συνδέεται άμεσα με την απανθρωποποίηση των Παλαιστινίων», δήλωσε ο Abdelnasser Rashid, πολιτειακός εκπρόσωπος του Ιλινόις, ο οποίος είναι Παλαιστινιοαμερικανός.

Το αγοράκι που αναγνωρίστηκε ως ο Wadea Al-Fayoume από ένα μέλος της οικογένειας και το Συμβούλιο Αμερικανοϊσλαμικών Σχέσεων, μαχαιρώθηκε 26 φορές και διαπιστώθηκε ο θάνατός του σε νοσοκομείο, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη. Η μητέρα του αγοριού, 32 ετών, βρισκόταν σε σοβαρή κατάσταση με περισσότερες από δώδεκα μαχαιριές, δήλωσαν οι αρχές. Οι αξιωματούχοι είπαν ότι έτρεξε στο μπάνιο και συνέχισε να παλεύει με τον δράστη καθώς καλούσε το 911.

Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Γουίλ ανέφερε σε ανακοίνωσή του την Κυριακή ότι «οι ντετέκτιβ κατάφεραν να διαπιστώσουν ότι και τα δύο θύματα αυτής της βάναυσης επίθεσης αποτέλεσαν στόχο του υπόπτου λόγω του ότι ήταν μουσουλμάνοι και της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή με τη Χαμάς και τους Ισραηλινούς»

Η δήλωση δεν διευκρίνιζε πώς οι ερευνητές γνώριζαν το κίνητρο, αλλά ανέφερε ότι είχαν διεξαγάγει συνεντεύξεις και εξέτασαν άλλα στοιχεία.

«Οι διασώστες εντόπισαν τα δύο θύματα στο εσωτερικό της κατοικίας τους, μέσα σε υπνοδωμάτιο. Τα δύο θύματα έφεραν πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στα στήθη, στους κορμούς και στα άνω άκρα τους», πάντα σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη.

Κατά τη νεκροψία-νεκροτομή, αφαιρέθηκε από την κοιλιακή χώρα του παιδιού οδοντωτό μαχαίρι στρατιωτικού τύπου με λάμα 15 εκατοστών.

the vitriol hatred of the Palestinian Muslim, as a Colonized subject, is so proliferated and globalized by the imperialist west that a 6-year-old boy in Illinois, named Wadie Al-Fayoume was murdered by his mother’s landlord, who is in critical condition. he was stabbed 26 times. pic.twitter.com/VuVvIEsIkE

Ο επικεφαλής του γραφείου του CAIR στο Σικάγο, ο Άχμεντ Ρεχάμπ, δήλωσε στον Τύπο ότι ο δράστης χτύπησε την πόρτα των θυμάτων και αρχικά προσπάθησε να στραγγαλίσει τη γυναίκα λέγοντάς της «εσείς, οι μουσουλμάνοι, πρέπει να πεθάνετε», επικαλούμενος SMS που έστειλε η γυναίκα στον πατέρα του δολοφονημένου αγοριού από το κρεβάτι της στο νοσοκομείο.

Μία περιοχή του Σικάγο έχει μια μεγάλη παλαιστινιοαμερικανική κοινότητα, συμπεριλαμβανομένης μιας περιοχής με πολλά αραβικά εστιατόρια και καταστήματα, την οποία ορισμένοι αποκαλούν Μικρή Παλαιστίνη.

Η επίθεση συνέβη σε ένα διαφορετικό μέρος των προαστίων, σε ένα σπίτι κατά μήκος ενός πολυσύχναστου δρόμου. Η Mariola Jagodzinski, η οποία ζει δύο σπίτια πιο πέρα, δήλωσε συντετριμμένη. Είπε ότι είχε δώσει παιχνίδια στη μητέρα του 6χρονου αγοριού, το οποίο περιέγραψε ως «ένα παιχνιδιάρικο παιδί – πραγματικά γεμάτο ενέργεια».

Την Κυριακή, το γραφείο του Σικάγο του Συμβουλίου Αμερικανοϊσλαμικών Σχέσεων, χαρακτήρισε το έγκλημα ως «τον χειρότερο εφιάλτη μας».

Οι αρχές δεν επιβεβαίωσαν τα ονόματα των δύο θυμάτων.

Ο Aμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν καταδίκασε τον φόνο του 6χρονου αγοριού που μαχαιρώθηκε στο Ιλινόι, χαρακτηρίζοντάς την «φρικιαστική πράξη μίσους».

«Αυτή η φρικιαστική πράξη μίσους δεν έχει θέση στην Αμερική και αντίκειται προς θεμελιώδεις αξίες μας: την ελευθερία να προσευχόμαστε, να πιστεύουμε και να είμαστε αυτοί που είμαστε χωρίς φόβο», ανέφερε ο κ. Μπάιντεν, σύμφωνα με δελτίο Τύπου που δόθηκε στη δημοσιότητα από τις υπηρεσίες του, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια, διαβεβαιώνοντας πως προσεύχεται γι’ αυτήν και απευθύνοντας ευχές για ταχεία ανάρρωση στη μητέρα του παιδιού, που τραυματίστηκε σοβαρά.

As Americans, we must come together and reject Islamophobia and all forms of bigotry and hatred. I have said repeatedly that I will not be silent in the face of hate.

We must be unequivocal.

— President Biden (@POTUS) October 16, 2023