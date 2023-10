Λίγες ώρες μετά την αιφνιδιαστική επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, η οποία έχει επίσημα ανακηρυχθεί και εξελίσσεται ως πόλεμος, πολλοί αναλυτές έκαναν λόγο για μια «κολοσσιαία αποτυχία» των μυστικών υπηρεσιών πληροφοριών του Ισραήλ, οι οποίες «πιάστηκαν στον ύπνο» από την ισλαμιστική οργάνωση.

H ισραηλινή εφημερίδα Haaretz προσπαθεί να δώσει ορισμένες εξηγήσεις στην εξέλιξη αυτή, και όπως όλα δείχνουν ο πραγματικός πρωταγωνιστής δεν είναι άλλος από ορισμένα drones.

Σύμφωνα με το σχετικό άθρο, το αρχικό χτύπημα της Χαμάς στο Ισραήλ, το μεσημέρι του Σαββάτου (7/10) έγινε με τη χρήση μικρών, σχετικά φθηνών drones που κατέστρεψαν και απενεργοποίησαν προηγμένα συστήματα που κόστιζαν εκατοντάδες χιλιάδες με εκατομμύρια δολάρια.

Τα κατ’ οίκον κατασκευασμένα drones ήταν παρόμοια με τα ισραηλινής κατασκευής Skylark που επίσης χρησιμοποιήθηκαν, όπως και τα αυτοσχέδια ανεμόπτερα που συνήθιζαν να πετούν με αλεξίπτωτο πάνω από τον φράκτη των συνόρων.

Αυτά τα εργαλεία επέτρεψαν στη Χαμάς να ξεπεράσει το τεχνολογικό πλεονέκτημα του Ισραήλ και να ξαφνιάσει τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις.

Ένα βίντεο που κυκλοφόρησε η ισλαμιστική οργάνωση έδειξε ένα drone να τοποθετεί εκρηκτικό μηχανισμό σε πύργο συστήματος παρακολούθησης στη Γάζα σε φράχτη κοντά στα σύνορα.

Αυτά είναι συστήματα απομακρυσμένης πυροδότησης που καθοδηγούνται από στρατιώτες μέσα σε δωμάτιο ελέγχου και είχαν σκοπό να αποτρέψουν μια παραβίαση. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, μια έκρηξη φαίνεται να βάζει το σύστημα εκτός λειτουργίας.

Ένα άλλο βίντεο δείχνει ένα drone να ρίχνει είτε χειροβομβίδα ή κεφαλή βόμβας από μερικές δεκάδες μέτρα πάνω και να χτυπά στρατιώτες μέσα σε μια στρατιωτική βάση. Παρόμοια βίντεο δείχνουν χτυπήματα σε στρατιωτικές θέσεις κατά μήκος του συνοριακού φράχτη.

Πιθανώς η πιο επιτυχημένη χρήση των drones ήταν η καταστροφή και απενεργοποίηση τουλάχιστον ενός Merkava Mark IV – ενός από τα τα πιο προηγμένα και βαριά τεθωρακισμένα άρματα μάχης στον κόσμο.

Hamas drone dropping a bomb on an Israeli Merkava 4 tank

Militaries across the world will have to adapt to the new type of drone warfare that has been demonstrated over the past 18 months in Ukraine

War has yet again changed pic.twitter.com/dY8riSwihD

— Visegrád 24 (@visegrad24) October 7, 2023