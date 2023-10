Φρίκη και τρόμος

Μικρά παιδιά, ολόκληρες οικογένειες, παππούδες και γιαγιάδες είναι ανάμεσα στους περισσότερους από 100 ομήρους που κρατήθηκαν ως ανθρώπινες ασπίδες από τη Χαμάς.

Οικογένειες περιέγραψαν τη φρίκη και τον τρόμο που ζουν από την ώρα που ανακάλυψαν ότι τα αγαπημένα τους πρόσωπα έχουν απαχθεί. Μέσα από ανατριχιαστικά βίντεο που ανέβηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι συγγενείς είδαν τους ανθρώπους να αρπάζονται από τους τρομοκράτες της Χαμάς.

Pawns of merciless terrorists: The horrifying stories of just some of the 100 hostages stolen by murderous Hamas invaders

Πλάνα έδειχναν παιδιά που έκλαιγαν και τις αβοήθητες μητέρες τους να σύρονται από τα σπίτια τους και να φορτώνονται σε οχήματα από βαριά οπλισμένους άνδρες πριν μεταφερθούν στη Γάζα.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν άφησε να εννοηθεί ότι ανάμεσα στους απαχθέντες μπορεί να είναι και ένας ηλικιωμένος επιζών του Ολοκαυτώματος.

Οι ένοπλοι φέρονται να πηγαίνουν από πόρτα σε πόρτα για να αιχμαλωτίζουν ολόκληρες οικογένειες που προσπαθούσαν να σωθούν από τον καταιγισμό ρουκετών που εκτοξεύονταν στους οικισμούς από τη Λωρίδα της Γάζας.

Στη φωτογραφία πάνω μια οικογένεια απομακρύνεται μετά από επίθεση με ρουκέτες της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ το Σάββατο

Ανατριχιαστικά βίντεο έδειχναν τραυματισμένους ισραηλινούς στρατιώτες, ανήμπορους να αντιδράσουν από την αιφνιδιαστική επίθεση, να κακοποιούνται και να ξυλοκοπούνται καθώς οι απαγωγείς τους τους παρουσίαζαν ως… τρόπαια.

Άρπαξαν 10χρονο από το σπίτι του

Συγκλονιστικά πλάνα δείχνουν ένα αγόρι δέκα ετών να σέρνεται από τρομοκράτες. Πρόκειται για τον Erez Calderon, ο οποίος αρπάχτηκε από το σπίτι του στο Nir Oz στο νότιο Ισραήλ από τη Χαμάς. Ο πατέρας του Offer και η αδελφή του Sahar, 16 ετών, απήχθησαν επίσης.

«Χθες στις 8.30 π.μ. εστάλησαν μηνύματα ότι οι τρομοκράτες βρίσκονται έξω από το σπίτι τους... και κρύβονται. Από τότε δεν ακούγεται η φωνή τους», ανέφερε μήνυμα συγγενή, το οποίο κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο. Η αδελφή του Erez, Gaya Calderon, 21 ετών, που ζει στο Τελ Αβίβ, δήλωσε στο Sky News: «Ό,τι έχω στη ζωή μου - η οικογένειά μου - λείπει. Έχω τρομοκρατηθεί από τις φωτογραφίες και δεν μπορώ να πιστέψω στα μάτια μου. Μοιάζει με ταινία τρόμου που δεν θα γινόταν ποτέ πραγματικότητα. Αλλά έγινε. Το πρωί του Σαββάτου έλαβα μηνύματα όπως "οι τρομοκράτες είναι στην κρεβατοκάμαρά μου" και η 16χρονη αδελφή μου έγραφε σε μένα: "Φοβάμαι τόσο πολύ"».

Ένας Ισραηλινός πολίτης ο Yoni Asher δήλωσε ότι έλαβε ένα τηλεφώνημα από την πανικόβλητη σύζυγό του που έλεγε ότι τρομοκράτες είχαν εισβάλει στο σπίτι των γονιών της. Η 34χρονη Doron Asher Katz επισκεπτόταν τη μητέρα της στο Nir Oz κοντά στα σύνορα με τη Γάζα μαζί με τις δύο κόρες τους, ηλικίας δύο και τεσσάρων ετών, όταν η Χαμάς τους επιτέθηκε.

Αφού έχασε την επαφή μαζί της, ο Asher είδε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο που τις έδειχνε να φορτώνονται σε ένα καρότσι από μαχητές. «Σίγουρα αναγνώρισα τη γυναίκα μου, τις δύο κόρες μου και την πεθερά μου πάνω σε κάποιο καρότσι και γύρω τους τρομοκράτες της Χαμάς», είπε.

Κατάφερε να εντοπίσει το κινητό τηλέφωνο της συζύγου του και ανακάλυψε ότι βρισκόταν στο Χαν Γιουνίς, μια πόλη στη νότια Λωρίδα της Γάζας.

«Τα δύο κοριτσάκια μου, είναι μόνο μωρά, δεν είναι καν πέντε και τριών ετών. Δεν ξέρω με ποιους όρους είναι αιχμάλωτες. Δεν ξέρω τι τους συνέβη».

Ο Asher έχει απευθύνει απευθείας έκκληση στη Χαμάς να μην πειράξει την οικογένειά του και έχει προσφερθεί ακόμη και να ανταλλάξει τον εαυτό του για την ασφαλή επιστροφή τους.

Απαγωγή με τα μωρά και τους παππούδες τους

Μια γυναίκα εθεάθη τη στιγμή που την απήγαγαν μαζί με τα παιδιά της, ενώ τρομοκρατημένοι αυτόπτες μάρτυρες φώναζαν: «Έχει μωρό». Η μητέρα αναγνωρίστηκε αργότερα ως η Shiri, η οποία απήχθη μαζί με τον σύζυγό της, Yarden, τους γιους της Ariel, τριών ετών, και τον εννέα μηνών Kfir, καθώς και τους ηλικιωμένους γονείς της Yossi και Margit. Πιστεύεται ότι τους άρπαξαν από το σπίτι τους Shiri στο Nir Oz στα σύνορα με τη Γάζα. Η γιαγιά λέγεται ότι ήταν «άρρωστη» και χρειαζόταν επειγόντως τα φάρμακά της.

Η μαμά αγνοείται

Μια μητέρα εξακολουθεί να αγνοείται, ενώ τα δύο παιδιά της με τα οποία είχε απαχθεί βρέθηκαν στα σύνορα. Η Adi Vital-Kaploun, 33 ετών, απήχθη από μαχητές από το σπίτι της κοντά στη Γάζα το Σάββατο μαζί με την τετράχρονη Negev και την Eshel, έξι μηνών. Τα παιδιά αφέθηκαν στα σύνορα τη νύχτα, όπου τα βρήκε ένας οικογενειακός φίλος, ο Avital, 38 ετών.

Γιαγιάδες που έχουν εξαφανιστεί χωρίς να έχουν δώσει σημάδια ζωής

Η 84χρονη Ditza Heiman απήχθη από το σπίτι της στο Kibbutz Nir Oz, κοντά στα σύνορα, και μεταφέρθηκε στη Γάζα. Όταν η οικογένειά της προσπάθησε να καλέσει το τηλέφωνό της, απάντησε ένας μαχητής της Χαμάς και έκτοτε δεν έχουν ακούσει τίποτα.

Μια άλλη γιαγιά, η 85χρονη Yaffa Adar, μπήκε σε ένα αμαξίδιο του γκολφ υπό την απειλή όπλου από μια ομάδα τρομοκρατών.

Απαγωγές από το μουσικό φεστιβάλ

Εκατοντάδες νέοι αγνοούνται επίσης μετά την εισβολή τρομοκρατών σε υπαίθριο μουσικό φεστιβάλ που γινόταν στην έρημο. Το Σάββατο, συγκλονιστικά πλάνα έδειξαν την 25χρονη Noa Argamani, να κλαίει και να εκλιπαρεί «μη με σκοτώσετε» καθώς την άρπαξαν με μια μοτοσικλέτα. Χθες, ο πατέρας της ξέσπασε σε λυγμούς λέγοντας πως δεν μπόρεσε να την προστατεύσει.