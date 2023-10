Στην κατασκευή του πρώτου υπόγειου σχολείου προχωρά το Χάρκοβο προκειμένου να προστατεύσει τα παιδιά από τις συχνές βομβιστικές επιθέσεις της Ρωσίας στην ουκρανική πόλη.

Η αποκάλυψη έγινε από τον δήμαρχο της πόλης, Ιχόρ Τερέχοβ, ο οποίος έγραψε το εξής στο Telegram: «ένα τέτοιο καταφύγιο θα επιτρέψει σε χιλιάδες παιδιά του να συνεχίσουν την ασφαλή εκπαίδευσή τους διά ζώσης ακόμη και κατά τη διάρκεια πυραυλικών απειλών».

Ενώ πολλά σχολεία στις περιοχές της πρώτης γραμμής αναγκάστηκαν να διδάσκουν διαδικτυακά καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου, το Χάρκοβο έχει οργανώσει περίπου 60 ξεχωριστές αίθουσες διδασκαλίας στους σταθμούς του μετρό πριν από τη σχολική χρονιά που ξεκίνησε την 1η Σεπτεμβρίου, δημιουργώντας χώρο για περισσότερα από 1.000 παιδιά.

Το Χάρκοβο, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, είχε πληθυσμό πάνω από 1,4 εκατομμύρια κατοίκους πριν η Ρωσία εισβάλει στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Σύμφωνα με τον Guardian, τμήματα της πόλης απέχουν λιγότερο από 35 χιλιόμετρα από τα ρωσικά σύνορα και υφίσταται σχεδόν καθημερινές ρωσικές επιθέσεις με ρουκέτες και πυραύλους που μπορούν να χτυπήσουν πριν οι κάτοικοι φτάσουν στα καταφύγια.

Στο αποκορύφωμα των βομβαρδισμών πέρυσι, 160.000 άνθρωποι κοιμόντουσαν στις εξέδρες και στους διαδρόμους του υπόγειου σιδηροδρόμου, και μεταξύ αυτών, είπε η επικεφαλής εκπαίδευσης στο Χάρκοβο, Όλια Ντεμένκο, ήταν 7.000 παιδιά.

«Κάναμε δραστηριότητες όπως να παίζουμε και να τραγουδάμε μαζί τους και όταν η νέα σχολική χρονιά πλησίαζε, αναρωτηθήκαμε: τι θα γινόταν αν μπορούσαμε να το κάνουμε ξανά, αλλά με πιο οργανωμένο τρόπο;» εξηγεί η ίδια.

Ο Τερέχοβ είπε ότι το νέο σχολείο «θα πληροί τις πιο σύγχρονες κανονιστικές απαιτήσεις για προστατευτικές κατασκευές». Ωστόσο δεν είναι γνωστό ακόμη πόσο μεγάλο θα είναι και πότε θα εγκαινιαστεί.

The first underground school in Ukraine is to be built in Kharkiv, according to mayor Terekhov.

School will meet requirements for protective structures, enabling thousands of Kharkiv children to safely continue in-person education even during missile threats or other… pic.twitter.com/8OWWcCf7Pv

— Jaanika Merilo (@jaanikamerilo) October 2, 2023