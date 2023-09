Στα κοινωνικά δίκτυα έχει γίνει viral η βάναυση επίθεση που υπέστη ο Αυστραλός (γεννημένος στη Γερμανία) τενίστας, Μπέρναρντ Τόμιτς, στην έξοδο ενός ινστιτούτου τατουάζ που βρίσκεται στην πόλη Gold Coast, στην ανατολική ακτή της χώρας της Ωκεανίας.

Ο γίγαντας των 1.95μ αιφνιδιάστηκε από δύο άνδρες, οι οποίοι του έδωσαν μια σειρά από κλωτσιές και χτυπήματα εκτός από το ότι προσέβαλαν χυδαία τον νούμερο 292 τενίστα στην κατάταξη της ATP.

Ο Τόμιτς, ο οποίος κατάφερε το 2016 να φτάσει στην πρώτη 20άδα της κατάταξης της ATP (συγκεκριμένα νούμερο 17), είχε μόλις αγωνιστεί στην Κωνσταντινούπολη, στο Challenger της τουρκικής πρωτεύουσας, όπου αποκλείστηκε στη φάση των 32.

Ο Τόμιτς είχε επιστρέψει για να περάσει λίγες μέρες στην Αυστραλία, όταν ξαφνικά δύο άτομα στρίμωξαν τον τενίστα, ο οποίος προστάτευε τον εαυτό του με κάθε τρόπο από τα χτυπήματα.

Η αστυνομία του Κουίνσλαντ επενέβη, αν και ακόμη δεν γνωρίζει την ταυτότητα των δύο δραστών, σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν στην αυστραλιανή έκδοση της Daily Mail.

Αυτόματα ο Μπέρναρντ Τόμιτς επέστρεψε στη δημόσια σκηνή αλλά όχι λόγω του παιχνιδιού του, που έχει πάψει εδώ και καιρό να είναι επίκαιρο στα πρωτοσέλιδα των ΜΜΕ.

Κατακτητης τεσσάρων τίτλων ATP στο παρελθόν και μια εμφάνιση στα προημιτελικά του Wimbledon, έπεσε στην 825η θέση της κατάταξης πέρυσι. Μετά από 18 μήνες, συμμετέχοντας σε τουρνουά σε όλο τον κόσμο, έχει αρχίσει να επανέρχεται, ανεβαίνοντας σχεδόν 600 θέσεις στην κατάταξη.

Το Channel 10 ανέφερε ότι οι λεπτομέρειες για το πότε συνέβη η επίθεση παραμένουν ασαφείς.

Εκτός από τον ξυλοδαρμό ένας άντρας φωνάζει συνεχώς στον Τόμιτς «σήκω σκύλε» σε όλο το βίντεο.

Εν τω μεταξύ, η αστυνομία του Κουίνσλαντ λέει ότι γνωρίζει για το βίντεο αλλά δεν είναι σε θέση να διερευνήσει επειδή δεν είχε γίνει ακόμη επίσημη καταγγελία.

Το γιατί ο Τόμιτς δέχθηκε επίθεση παραμένει άγνωστο. Για την ώρα παραμένει απλά θύμα ξυλοδαρμού που έγινε διάσημο στο ίντερνετ…

Is this Bernard Tomic getting bashed? pic.twitter.com/mMaMeAkgEN

— SamFaff (@SamFaff) September 8, 2023