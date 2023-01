Συγκλονισμένοι είναι οι φίλοι και οι συνάδελφοι του ηθοποιού Τζέρεμι Ρένερ, που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο σε «κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση» μετά από σοβαρό ατύχημα που είχε με εκχιονιστικό μηχάνημα.

Η ηθοποιός και συμπρωταγωνίστριά του στη σειρά «Hawkeye», Χέιλι Στάινφελντ, με ανάρτησή της στο Twitter του εύχεται περαστικά και εκφράζει τη λύπη και τον φόβο της.

«Δεν έχουν περάσει ούτε 24 ώρες από τη νέα χρονιά. Τζέρεμι, σε παρακαλώ γίνε καλά σύντομα! Να έχεις μια γρήγορη ανάρρωση. Είσαι ο αγαπημένος μου Avenger», έγραψε.

It hasn’t even been 24hrs into the New Year…Jeremy please get well soon and have a speedy recovery…you’re kind of my favorite Avenger❤️‍🩹🥹 https://t.co/HMHQ8nZC9J

— Marika (@TrueHaizGrit) January 2, 2023