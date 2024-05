Μία ηρωική διάσωση σημειώθηκε στη Νέα Υόρκη την Πρωτομαγιά. Αστυνομικοί κλήθηκαν για τη διάσωση μιας γυναίκας που κρεμόταν από τον 54ο όροφο ουρανοξύστη από την έξω μεριά του κτιρίου.

Η διάσωση ήταν συγκλονιστική και οι αστυνομικοί ήρωες, καθώς δεν δίστασαν να βγουν από την εξωτερική πλευρά του προστατευτικού τζαμιού στο μπαλκονιού του 54ου ορόφου, δεμένοι με σχοινιά, για να σώσουν τη γυναίκα που τρομαγμένη κρατιόταν από το τζάμι για να μην βρεθεί στο κενό.

Οι αστυνομικοί με πολύ προσεκτικές κινήσεις τράβηξαν τη γυναίκα και την απόθεσαν στο μπαλκόνι. Μετά την ριψοκίνδυνη, αλλά επιτυχημένη επιχείρηση διάσωσης, η γυναίκα μεταφέρθηκε σε ασφαλές μέρος.

When the public needs help, they call the police. When the police need help, they call ESU. @NYPDSpecialops ESU detectives recently saved a distraught woman on a rooftop 54-stories up using their rope rescue skills.

Watch the body-worn-camera footage of the rescue⬇️ pic.twitter.com/mQrg5o3M8M

— NYPD NEWS (@NYPDnews) May 6, 2024