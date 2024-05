Το ελικόπτερο που μετέφερε τον πρόεδρο του Ιράν, Εμπραχίμ Ραΐσι, αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει ανώμαλη προσγείωση, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της χώρας χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ιρανικά μέσα κάνουν λόγο για «περιστατικό» με το ελικόπτερο που μετέφερε τον ιρανό πρόεδρο περιγράφοντας λακωνικά «σκληρή προσγείωση» ενώ ταξίδευε στο Αζερμπαϊτζάν.

Η κρατική τηλεόραση περιέγραψε ότι η περιοχή του συμβάντος ήταν κοντά στην Jolfa, μια πόλη στα σύνορα με το Αζερμπαϊτζάν, περίπου 600 χιλιόμετρα (375 μίλια) βορειοδυτικά της ιρανικής πρωτεύουσας, της Τεχεράνης.

Ο Ιρανός πρόεδρος επέζησε, μετέδωσε με το SNN News δίνοντας και βίντεο από το εσωτερικό του ελικοπτέρου «μία ώρα πριν το συμβάν κι ενώ επικρατούσε πυκνή ομίχλη και βροχή».

Iran President Raisi was flying from a meeting with Ilham Aliyev in Tehran when the incident occurred.

Video footage shows the head of the Islamic Republic on board shortly before the helicopter made a hard landing in mountainous terrain due to foggy conditions. pic.twitter.com/ofWEP0cL2D

