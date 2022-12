Με μεθυσμένη πολιτεία εξακολουθεί να μοιάζει η Αργεντινή, σχεδόν 72 ώρες μετά την κατάκτηση του τρίτου Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η παρέλαση που έγινε χθες στο Μπουένος Άιρες και το γλέντι σε ολόκληρη τη χώρα θα μείνει στην ιστορία, καθώς σχεδόν 4 εκατομμύρια άνθρωποι βρέθηκαν στον δρόμο της πρωτεύουσας για να υποδεχτούν τους πρωταθλητές κόσμου.

Ο Λιονέλ Μέσι ήταν φυσικά το μεγάλο πρόσωπο, καθώς ολόκληρος ο λαός της Αργεντινής προσκύνησε τον pulga στο Μπουένος Άιρες όπως ακριβώς του άξιζε. Μια υποδοχή άνευ προηγούμενου ωστόσο τον περίμενε και στη γειτονιά του, στο Ροσάριο.

Η Αργεντινή προσκυνά τον Λιονέλ Μέσι

Την ώρα που η σύζυγος του, Αντονέλα, προσπαθούσε να μπει στο σπίτι που έχει η οικογένεια στην περιοχή, οι Αργεντινοί έστησαν «μπλόκο» και αποθέωσαν τον Μέσι, δημιουργώντας έτσι ένα φοβερό σκηνικό στους δρόμους του Ροσάριο.

This is how Messi was received minutes ago at his home in Rosario.

🗣️ “Thank you Lio, Thank you Lio.”

