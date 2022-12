Οι στιγμές που εκτυλίσσονται αυτή την στιγμή στην Αργεντινή είναι μοναδικές.

Ο απίστευτος κόσμος που έχει μαζευτεί σε όλους τους δρόμους του Μπουένος Άιρες, για να γιορτάσει παρέα με τον Λιονέλ Μέσι και τους συμπαίκτες του την κατάκτηση του Μουντιάλ, ανάγκασε την κυβέρνηση της χώρας να ναυλώσει ελικόπτερα, ώστε να συνεχίσουν την πορεία τους από αέρος.

Ωστόσο οι ίδιοι οι ποδοσφαιριστές έδειξαν να διασκεδάζουν με το γεγονός, με τον Έντσο Φερνάντες να τραβά βίντεο μέσα από το ελικόπτερο που έχει ως προορισμό το προπονητικό κέντρο στην Εσέισα.

Argentina team is currently flying over Buenos Aires by helicopter as it got impossible for the bus to proceed due to 4 million people in the streets pic.twitter.com/8BUtuk6oWW

— Amichai Stein (@AmichaiStein1) December 20, 2022