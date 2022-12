Ο νέος… θεός της χώρας

Η Αργεντινή πανηγυρίζει το τρίτο της τίτλο Μουντιάλ, με την παρέα του Λιονέλ Μέσι να καταφέρνει να πάρει το πολύτιμο τρόπαιο στα πέναλτι κόντρα στη Γαλλία.

Ήδη ο Λιονέλ Μέσι λατρεύεται ως… θεός στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, ακολουθώντας τα βήματα του μεγάλου του δάσκαλου Ντιέγκο Μαραντόνα.

CÍRCULO DE INVOCACIÓN 🕯 🕯

🕯 🕯

TERCER

🕯 GOL DE 🕯

ARGENTINA

🕯 🕯

🕯 🕯 pic.twitter.com/lrVMYiK5hL — EL FERXXO (@tweetsferxxo) December 18, 2022

Στην Αργεντινή, εκατομμύρια κόσμου είχαν κατακλύσει τους δρόμους, βλέποντας τον κρίσιμο αγώνα σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, με το πάρτυ να ξεκινά από τη στιγμή που ο Μοντιέλ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Γιορίς, χαρίζοντας το βαρύτιμο τρόπαιο στην «Αλμπισελέστε».

The celebrations have started in Buenos Aires, Argentina. 🇦🇷 pic.twitter.com/SF7HY79CrH — Visegrád 24 (@visegrad24) December 18, 2022

Μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ 2022 από την παρέα του Μέσι, εκατομμύρια Αργεντίνοι πανηγυρίζουν στους δρόμους του Μπουένος Άιρες, με τους παλιούς να ξαναζούν ανάλογες στιγμές από την εποχή Μαραντόνα.

Live look at Buenos Aires right now 🤯🤯 pic.twitter.com/bQBenwiLtH — FOX Soccer (@FOXSoccer) December 18, 2022

ÚLTIMA HORA | Argentina campeón del Mundial de Qatar 2022: Miles de argentinos celebran en Buenos Aires y el mundo (Fotos y videos) https://t.co/vFjvkoqTh0 pic.twitter.com/XlPhIUrqa1 — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) December 18, 2022

Μάλιστα, δεν χρειαζόταν να βλέπεις την αναμέτρηση για να καταλάβεις ότι σκόραρε η Αργεντινή, καθώς οι φωνές του κόσμου κάλυπταν τα πάντα!

This is what Buenos Aires sounds like after Argentina scored 🔊🇦🇷 (via @hectorcitox)pic.twitter.com/lx12SdAB2b — FOX Soccer (@FOXSoccer) December 18, 2022

Στα χρώματα της «Αλμπισελέστε» και η Ιταλία

Μπορεί η Ιταλία να μην βρέθηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ωστόσο ο τελικός δεν ήταν αδιάφορος για αρκετούς Ιταλούς. Και αυτό γιατί στη Νάπολι, υπάρχει ένας θεός του ποδοσφαίρου και είναι Αργεντίνος, λόγω της παρουσίας του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα με την τοπική ομάδα, την οποία οδήγησε σε επιτυχίες.

Έτσι και οι Ιταλοί ήταν με την Αργεντινή στον τελικό του Μουντιάλ 2022, φτιάχνοντας εξέδρα και στη Νάπολι.

🇮🇹🤝🇦🇷 Naples is looking like Buenos Aires todaypic.twitter.com/N8ZEr5upiU — COPA90 (@Copa90) December 18, 2022