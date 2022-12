Η Αργεντινή κατάφερε να κατακτήσει το τρίτο τρόπαιο Παγκοσμίου Κυπέλλου στην ιστορία της, με ηγέτη τον Λιονέλ Μέσι. Αν ήσασταν χρήστης του Twitter και ακολουθούσατε τον Χοσέ Μιγκέλ Πολάνκο (ποιον;) θα ξέρατε ότι αυτό θα συμβεί από το… 2015.

Πέρα από την πλάκα, τις τελευταίες ημέρες viral έχει γίνει η ανάρτηση του συγκεκριμένου χρήστη του Twitter, ο οποίος είχε γράψει στις 20 Μαρτίου του 2015: «18 Δεκεμβρίου του 2022. Ο Λιονέλ Μέσι θα κερδίσει το Παγκόσμιο Κύπελλο και θα γίνει ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών. Τσεκάρετέ με σε επτά χρόνια».

Κάποιοι είχαν αποφασίσει να τσεκάρουν τον Πολάνκο και μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ από την «αλμπισελέστε» η ανάρτηση κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

December 18, 2022. 34 year old Leo Messi will win the World Cup and become the greatest player of all times. Check back with me in 7 years.

— José Miguel Polanco (@josepolanco10) March 20, 2015