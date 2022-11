Η αναμέτρηση της Αγγλίας με το Ιράν λίγες ώρες πριν τη σέντρα είχε σηκώσει θύελλα αντιδράσεων τόσο από την πλευρά των «τριών λιονταριών» αλλά και από τους Ιρανούς.

Η έκρυθμη κατάσταση στο Ιράν το τελευταίο διάστημα και η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε συνδυασμό με όσα προηγήθηκαν σχετικά με το περιβραχιόνιο για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα έφεραν την αντίδραση των διεθνών στο χορτάρι, δευτερόλεπτα πριν την αναμέτρηση Αγγλία-Ιράν.

Οι παίκτες του Ιράν έμειναν σιωπηλοί κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου της χώρας τους, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να διαμαρτυρηθούν για όσα εκτυλίσσονται το τελευταίο διάστημα στη χώρα. Μάλιστα, ορισμένοι οπαδοί αποδοκίμασαν τον ύμνο από τις εξέδρες του γηπέδου.

Λίγο αργότερα, την αντίδρασή τους έδειξαν και οι παίκτες της εθνικής Αγγλίας, οι οποίοι γονάτισαν στον αγωνιστικό χώρο, περνώντας το δικό τους μήνυμα στο Μουντιάλ.

Δείτε τα βίντεο:

Members of #Iran’s national football team, refused to sing the national anthem of the Islamic Republic before their match with #England.#MahsaAmini #مهسا_امینی #IranRevolution2022 #EnglandVsIran #WorldCup #Qatar2022 pic.twitter.com/fohFG8dwwR

— Omid Memarian (@Omid_M) November 21, 2022