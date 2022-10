Σάλο έχει προκαλέσει στην Ινδία το χαστούκι που φαίνεται να ρίχνει ένας υπουργός σε μια γυναίκα, η οποία του ζητούσε βοήθεια, με τον ίδιο μετά να αρνείται την πράξη του, παρότι φαίνεται καθαρά στο βίντεο που ακολουθεί ότι την χαστούκισε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Times of India, ο υπουργός Στέγασης και Ανάπτυξης Υποδομών του κυβερνώντος κόμματος της Ινδίας, V. Somanna, βρισκόταν στην Καρνατάκα, στα νότια της χώρας, όταν έριξε το χαστούκι στη γυναίκα.

Ο υπουργός βρισκόταν στο χωριό Χανγκαλά και μοίραζε τίτλους ιδιοκτησίας για οικόπεδα που παραχωρούσε η κυβέρνηση στους πολίτες. Η γυναίκα φαίνεται να τον πλησιάζει, διαμαρτυρόμενη για τους δικαιούχους γης από την ινδική κυβέρνηση, και ο φακός «πιάνει» τον υπουργό να την χαστουκίζει.

Λίγα δευτερόλεπτα μετά, η γυναίκα φαίνεται να σκύβει και να αγγίζει τα πόδια του, ένδειξη σεβασμού προς τους πρεσβυτέρους και αυτούς που βρίσκονται στην εξουσία στην ινδική κουλτούρα.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες που κυκλοφορούν στα social media, η γυναίκα αρνήθηκε το χαστούκι, λέγοντας ότι «πήγα εκεί για βοήθεια και του ζήτησα να δώσει γη και σε εμένα. Την ίδια στιγμή, έπεσα στα πόδια του και κάποιος είπε ότι με χαστούκισε. Δεν υπήρχε χαστούκι, είναι απλώς μια ανυπόστατη κατηγορία εναντίον του υπουργού. Με παρηγόρησε και με βοήθησε».

«I went there to ask for help &requested him to give land. At the same time,I fell on his feet& somebody said that he (Karnataka Minister V Somanna) slapped me. There was no slap,it’s just an allegation against the minister. He consoled &helped me,» said the woman who was slapped pic.twitter.com/36ynwvmHyl

