Τι θα συμβεί αν κάποιος αστεροειδής βρεθεί στο μέλλον σε τροχιά σύγκρουσης με τη Γη; Iσως καταφέρουμε να σώσουμε τον πλανήτη εκτρέποντας την απειλή σε ασφαλή πορεία.

Μια πρώτη πρόβα πλανητικής προστασίας πραγματοποιήθηκε τη νύχτα σήμερα Τρίτη, όταν η αποστολή DART της NASA έπεσε σε έναν μικρό, ακίνδυνο αστεροειδή με ταχύτητα 6,6 χιλιομέτρων ανά δευτερόλεπτο.

Την επιτυχημένη ολοκλήρωση της επιχείρησης ανακοίνωσε η αμερικανική διαστημική υπηρεσία με ανάρτησή της στο Twitter, γράφοντας: «ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ: Παρακολουθήστε από την #DARTMIssion’s DRACO κάμερα, το διαστημικό σκάφος μεγέθους μηχανής αυτόματης πώλησης να συγκρούεται επιτυχώς με τον αστεροειδή Δήμορφο, ο οποίος έχει το μέγεθος ενός ποδοσφαιρικού σταδίου και δεν αποτελεί κίνδυνο για τη Γη».

IMPACT SUCCESS! Watch from #DARTMIssion’s DRACO Camera, as the vending machine-sized spacecraft successfully collides with asteroid Dimorphos, which is the size of a football stadium and poses no threat to Earth. pic.twitter.com/7bXipPkjWD

— NASA (@NASA) September 26, 2022