Οι θεωρίες συνωμοσίας έχουν κατακλύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά το δράμα του Γουίλ Σμιθ και του Κρις Ροκ στα Όσκαρ, υποστηρίζοντας ότι το χαστούκι ήταν στημένο.

Την Κυριακή (27 Μαρτίου), ο Σμιθ έδωσε σφαλιάρα στον παρουσιαστή των Όσκαρ αφού ο κωμικός έκανε ένα αστείο για το ξυρισμένο κεφάλι της συζύγου του, Τζαντα Πίνκετ Σμθι, κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής των Όσκαρ στο Λος Άντζελες.

Παρά την επίσημη ανακοίνωση της Ακαδημίας, τη δημόσια συγγνώμη της Σμιθ, την καταδίκη από τους παρευρισκόμενους στα Όσκαρ και τα βίντεο που δείχνουν το χαστούκι και μετά την αντίδραση του Σμιθ, ορισμένοι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης θεωρούν πως το περιστατικό ήταν σκηνοθετημένο σε μια προσπάθεια να «αναζωογονηθούν» τα θλιβερά ποσοστά τηλεθέασης των Όσκαρ.

Την Τρίτη (29 Μαρτίου), ένας χρήστης του Twitter μοιράστηκε μια μεγεθυμένη εικόνα του προσώπου του Rock όταν ο Smith τον χτύπησε, δείχνοντας ότι ο κωμικός φορούσε ένα μαξιλαράκι πάνω από το μάγουλό του.

In 8k quality images you can see a pad on chris rocks cheek, yeah conspiracy theorists gonna go crazy with this one pic.twitter.com/oFyMXOPkNy

— posting clips that went viral (@viralclipsss) March 28, 2022