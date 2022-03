Την υιοθέτηση καθεστώτος ουδετερότητας με αντάλλαγμα εγγυήσεις ασφαλείας, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν θα ενταχθεί σε στρατιωτικές συμμαχίες ή θα φιλοξενήσει στρατιωτικές βάσεις στο έδαφός της, πρότεινε η Ουκρανία στις συνομιλίες που είχε με την Ρωσία στην Κωνσταντινούπολη.

Οι προτάσεις θα περιλαμβάνουν, επίσης, 15ετή περίοδο διαβούλευσης για το καθεστώς της προσαρτημένης Κριμαίας και θα μπορούσαν να τεθούν σε ισχύ μόνο σε περίπτωση πλήρους κατάπαυσης του πυρός, δήλωσαν οι διαπραγματευτές στους δημοσιογράφους στην Κωνσταντινούπολη.

Οι προτάσεις είναι οι πιο λεπτομερείς και συγκεκριμένες που έχει δημοσιοποιήσει μέχρι τώρα η Ουκρανία.

Προβλέπουν, επίσης εγγυήσεις, ασφαλείας κατά τα πρότυπα του άρθρου 5 της στρατιωτικής συμμαχίας του ΝΑΤΟ, της ρήτρας συλλογικής άμυνας. Η Πολωνία, το Ισραήλ, η Τουρκία και ο Καναδάς θα μπορούσαν να είναι μεταξύ των πιθανών εγγυητών ασφαλείας.

«Εάν καταφέρουμε να εδραιώσουμε αυτές τις βασικές διατάξεις, και για εμάς αυτό είναι το πιο θεμελιώδες, τότε η Ουκρανία θα είναι σε θέση να καθορίσει πραγματικά το σημερινό καθεστώς της ως μια χώρα μη ενταγμένη σε κάποιο συνασπισμό και ως μια μη πυρηνική δύναμη με τη μορφή μόνιμης ουδετερότητας» δήλωσε ο διαπραγματευτής Ολεξάντερ Τσάλι.

«Δεν θα φιλοξενήσουμε ξένες βάσεις στο έδαφος μας, ούτε θα αναπτύξουμε στρατιωτικά τμήματα στο έδαφος μας, και δεν θα ενταχθούμε σε στρατιωτικό –πολιτική συμμαχία» πρόσθεσε. «Οι στρατιωτικές ασκήσεις στο έδαφος μας θα πραγματοποιούνται με την συγκατάθεση των εγγυητριών χωρών».

Στις τρέχουσες ουκρανικές προτάσεις υπήρχε αρκετά στοιχεία που να δικαιολογούν μια συνάντηση μεταξύ του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσαν οι Ουκρανοί διαπραγματευτές, προσθέτοντας ότι αναμένουν την απάντηση της Ρωσίας.

Ειδικότερα, ο τούρκος δημοσιογράφος Ραγκίπ Σοϊλού μεταφέρει πληροφορίες για τις προτάσεις των Ουκρανών

1- Οι εγγυητές θα επέμβουν εάν η Ρωσία επιτεθεί μετά από τρεις ημέρες διαβουλεύσεων. Μπορεί να παρέχουν όπλα ή να επιβάλλουν ζώνη απαγόρευσης πτήσεων πάνω από την Ουκρανία

2- Σε αντάλλαγμα, η Ουκρανία γίνεται αδέσμευτο, μη πυρηνικό κράτος, χωρίς ξένες βάσεις αλλά μπορεί να ενταχθεί στην Ε.Ε.

