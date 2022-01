Και του επίμαχου 50%+1

Με περισσότερους ελέγχους κατά της COVID-19 επέστρεψαν στα σχολεία σήμερα μετα τις γιορτές των Χριστουγέννων μαθητές και εκπαιδευτικοί.

Μέχρι το πρωί της Δευτέρας είχαν ανιχνευθεί, μέσω self test, πάνω από 15.500 θετικοί στον ιό μαθητές και εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με πληροφορίες του υπουργείου Παιδείας.

Σύμφωνα με στοιχεία από το υπουργείο Παιδείας έχουν ανιχνευθεί έως το πρωί της Δευτέρας πάνω από 15.500 εν δυνάμει κρούσματα που δεν θα είχαν βρεθεί αν τα σχολεία δεν λειτουργούσαν κανονικά.

Κρίνεται ότι «όλα αυτά τα χιλιάδες κρούσματα κυκλοφορούσαν στην κοινωνία χωρίς τα συγκεκριμένα πρόσωπα να έχουν ιδέα ότι είναι φορείς του ιού. Κάθε ένα τέτοιο εν δυνάμει κρούσμα που ανιχνεύεται μέσω του μηχανισμού του self test είναι άλλο ένα καθοριστικό βήμα για τον περιορισμό της διασποράς του ιού όχι μόνο στη σχολική κοινότητα, αλλά και στην κοινωνία ευρύτερα. Άλλη μία απόδειξη ότι πέρα από τους αυτονόητους παιδαγωγικούς και ψυχοσυναισθηματικούς λόγους, η λειτουργία των σχολείων επιτελεί και πολύ σημαντικούς υγειονομικούς σκοπούς».

Σημειώνεται ότι πραγματοποιήθηκε ο μεγαλύτερος ταυτόχρονος έλεγχος πληθυσμού κατά του κοροναϊού από την αρχή της πανδημίας: 1,6 εκατομμύρια άνθρωποι καθώς τις προηγούμενες φορές στους ελέγχους των σχολείων ήταν μικρότερος ο αριθμός, επειδή έκαναν έλεγχο μόνο οι ανεμβολίαστοι ενώ τώρα είναι και οι εμβολιασμένοι.

Αναθεώρηση των μέτρων όπως το 50%+1 εάν χρειαστεί

Την ίδια ώρα τίποτα δεν αποκλείεται τις επόμενες ημέρες σε ότι αφορά στην αναθεώρηση των ήδη υπαρχόντων μέτρων για τα σχολεία.

Το παραπάνω προκύπτει, τόσο από τις δηλώσεις της αναπληρώτριας υπουργού Παιδείας κ. Μίνας Γκάγκα, όσο και από τη Γενική Γραμματέα του υπουργείου Παιδείας, κ. Ζέττας Μακρή.

Η μεν πρώτη, ανάφερε ότι «είμαστε πάντα έτοιμοι να αναθεωρήσουμε τα μέτρα και είμαστε πάντα σε ετοιμότητα» ενώ η δεύτερη τόνισε ότι «αν δούμε ότι λόγω της Όμικρον χρειαστεί να αλλάξει το πρωτόκολλο του 50%+1, θα αλλάξει».

Όπως είπε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, μιλώντας στον ΑΝΤ1, «είμαστε πάντα έτοιμοι να αναθεωρήσουμε τα μέτρα και είμαστε πάντα σε ετοιμότητα».

«Όποιοι πήγαν και δε βρήκαν τα τεστ είναι εντός της προθεσμίας που τους είχε δοθεί», ξεκαθάρισε μιλώντας στον ίδιο τηλεοπτικό σταθμό και η Γενική Γραμματέας του υπουργείου Παιδείας, Ζέττα Μακρή για την έλλειψη των τεστ.

«Το υπουργείο Παιδείας δεν είναι αρμόδιο για τα τεστ, αλλά όταν ενημερώθηκε το υπουργείο Παιδείας, φρόντισε να βρεθούν τα τεστ και να τα προμηθευτούν οι γονείς», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι, «οι ειδικοί συνιστούν να γίνεται το τεστ έως και 24 ώρες πριν».

«Το πού θα γίνει το τεστ είναι άλλο πρόβλημα από την αξιοπιστία του τεστ. Το υπουργείο μας κινητοποιήθηκε και συνεργάστηκε άψογα με όλους τους γονείς για να προμηθευτούν τα τεστ», τόνισε.

Η Γενική Γραμματέας διαβεβαίωσε ότι, «υπάρχει επάρκεια σε self και rapid test, ώστε να υπάρχει επάρκεια σε rapid μετά την εξέταση των ατόμων που έχουν υποβληθεί σε self και έχουν βγει θετικοί». Διευκρίνισε ότι, στην περίπτωση που «δεν υπάρχει δυνατότητα δήλωσης του τεστ στο Edupass υπάρχει δυνατότητα υπεύθυνης δήλωσης».

Ερωτηθείσα σχετικά με τυχόν αλλαγή του πρωτοκόλλου του 50+1 είπε ότι, «το υπουργείο ενεργεί βάσει των οδηγιών των ειδικών, αν δούμε ότι λόγω της Όμικρον χρειαστεί να αλλάξει το πρωτόκολλο του 50+1, θα αλλάξει».

Επιστροφή με περισσότερους ελέγχους

Για την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας των σχολείων προβλέπεται ένα επιπλέον self test, δηλαδή θα διενεργηθούν τρία self test αυτή την εβδομάδα αντί για δύο.

Επίσης, τα δύο εβδομαδιαία self test πλέον θα διενεργούνται και από τους εμβολιασμένους μαθητές και από τους εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς.

Σε περίπτωση κρούσματος στην τάξη όλο το τμήμα θα υποβάλλεται σε έλεγχο, και όχι μόνο οι μαθητές που κάθονταν κοντά στο κρούσμα, όπως ίσχυε μέχρι τώρα. Όλοι οι ανεμβολίαστοι μαθητές θα κάνουν δωρεάν τεστ κάθε μέρα για 5 ημέρες.

Συγκεκριμένα, θα κάνουν δύο rapid και ένα self test σε διάστημα πέντε ημερών, επιπλέον των δύο σταθερών self test την εβδομάδα, άρα 5 τεστ σε 5 ημέρες. Οι εμβολιασμένοι μαθητές θα κάνουν σύνολο 3 self test δωρεάν εκείνες τις ημέρες.

Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς, οι ανεμβολίαστοι θα κάνουν και αυτοί 5 τεστ σε 5 ημέρες: δύο rapid και ένα self test, επιπλέον των δύο rapid test που ήδη κάνουν την εβδομάδα σε περίπτωση κρούσματος. Οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί θα κάνουν 3 self test δωρεάν την εβδομάδα.

Υπενθυμίζεται, ότι οι ανεμβολίαστοι μαθητές ή εκπαιδευτικοί που έχουν νοσήσει εντός του τελευταίου τριμήνου έχουν το ίδιο καθεστώς με τους εμβολιασμένους μαθητές ή εκπαιδευτικούς αντίστοιχα.

Η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, τα διαφορετικά διαλείμματα για ομάδες μαθητών, η αναστολή των εκδρομών, εξακολουθούν να ισχύουν.

Επίσης, συνεχίζει να ισχύει το 50%+1 για την αναστολή λειτουργίας τμήματος σε περίπτωση κρούσματος.