Συνεχίζονται τα συλλυπητήρια μηνύματα από τη διεθνή κοινότητα για τον θάνατο της Φώφης Γεννηματά. Γραπτή ανακοίνωση εξέδωσε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ αποχαιρετιστήριο μήνυμα εκφράζουν η Κομισιόν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Με ανάρτησή του στο twitter ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Μαργαρίτης Σχοινάς τονίζει ότι «υπήρξε πάντα γενναία υπηρετώντας με αφοσίωση τη δημοκρατία και την εθνική συνεννόηση» και προσθέτει:

«Συνεισέφερε σε κρίσιμες στιγμές για τον τόπο. Με αξιοπρέπεια, ήθος και εντιμότητα σε όλες τις μάχες. Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια, στους οικείους της και το ΚΙΝΑΛ.

Τη θλίψη του για τον θάνατο της Φώφης Γεννηματά, με την οποία «μόλις πριν από λίγους μήνες, συναντήθηκε» εξέφρασε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νταβίντ Σασόλι. «Μαχόταν με θέρμη για την αλληλεγγύη, θα λείψει πέρα ​​από τα σύνορα της Ελλάδας. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους φίλους της».

Very sad to learn about the death of KINAL leader Fofi Gennimata. Just a few months ago, we met to discuss the way forward after the pandemic. A fierce fighter for solidarity, she will be missed beyond Greece’s borders. My sincere condolences to her family and friends. pic.twitter.com/YyIyyqbvdF

— David Sassoli (@EP_President) October 25, 2021