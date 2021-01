Δεν θα μπορούσε να γίνει και αλλιώς… Ο Νεμάνια Νέντοβιτς αναδείχθηκε ως ο καλύτερος παίκτης για την εβδομάδα αυτήν στην EuroLeague, έχοντας πραγματοποιήσει μία μαγική εμφάνιση απέναντι στη Βιλερμπάν.

Κόντρα στη γαλλική ομάδα, ο γκαρντ του «τριφυλλιού» είχε 33 πόντους, 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ και συνολικά 40 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης, δείχνοντας για ακόμη μία φορά πως πρόκειται για έναν πάρα πολύ ποιοτικό παίκτη.

Στο παρακάτω βίντεο μπορείται να ξαναδείτε την τρομερή εμφάνιση του Σέρβου γκαρντ απέναντι στη Βιλερμπάν.

Check out some of his best plays from an important @paobcgr win over LDLC ASVEL Villeurbanne! pic.twitter.com/ZL1sps1SaA

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 16, 2021