Η κακοδαιμονία του Ολυμπιακού δεν έχει προηγούμενο. Με τον Πέδρο Μαρτίνς να χάνει έναν από τους πιο βασικούς ποδοσφαιριστές του, ενόψει των πολύ δύσκολων αγώνων με Παναθηναϊκό, Μάντσεστερ Σίτι, Αρη και Μαρσέιγ.

Συγκεκριμένα, η ομάδα του Μεγάλου Λιμανιού θα αναγκαστεί να πορευτεί για αρκετό καιρό χωρίς τον Ματιέ Βαλμπουενά! Ο Γάλλος μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού, ανακοίνωσε ο ίδιος ότι έχει υποστεί τραυματισμό και θα μείνει εκτός δράσης για αρκετές εβδομάδες.

Οι πληροφορίες που συγκέντρωσε to10.gr αναφέρουν ότι ο Βαλμπουενά ένιωσε ενοχλήσεις στον τετρακέφαλο, στην προπόνηση της Πέμπτης. Αμέσως έφυγε από την προπόνηση και μετέβη επειγόντος στο Metropolitan για εξετάσεις.

Αυτές έδειξαν πράγματι ότι τα πράγματα δεν είναι καλά. Και ότι ο Βαλμπουνά θα πρέπει να μείνει τουλάχιστον 2-3 εβδομάδες εκτός δράσης, με θλάση. Διάστημα, ωστόσο, που θεωρείται το μίνιμουμ, καθώς και το σημείο και ο τραυματισμός, αλλά και η ηλικία του ποδοσφαιριστή, μπορεί να αυξήσουν το διάστημα της αποχής του για αρκετές ημέρες ακόμη και να φτάσουμε… μήνα.

Ο ίδιος ο Βαλμπουενά, στην ανάρτηση που έκανε μέσω των προσωπικών του social media, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δυστυχώς, τραυματίστηκα στην προπόνηση και θα απουσιάσω τις επόμενες εβδομάδες. Παραμένει 100% δίπλα στην ομάδα, ως συνήθως».

