Εσωτερική έρευνα μετά τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για επαναπροώθηση προσφύγων στα ελληνικά σύνορα και τον ρόλο που φέρονται να διαδραματίζουν οι υπάλληλοι της Frontex ανακοίνωσε ο οργανισμός.

«Στη συνομιλία και τις επαφές μας, ενημέρωσα την Επίτροπο της ΕΕ Ίλβα Γιόχανσον ότι εξετάζουμε τις καταγγελίες πολλών ειδησεογραφικών οργανισμών που σχετίζονται με τις δραστηριότητές μας στα εξωτερικά σύνορα της Ελλάδας. Στόχος μας είναι η τήρηση των υψηλότερων προτύπων φύλαξης συνόρων σε όλες τις επιχειρήσεις μας και δεν ανεχόμαστε παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε οποιαδήποτε από τις δραστηριότητές μας» ανέφερε ο εκτελεστικός διευθυντής του Frontex, Φαμπρίς Λεγκέρι.

«Παραμένουμε αφοσιωμένοι στην παροχή υποστήριξης στην Ελλάδα στα εξωτερικά της σύνορα συμφώνως προς την αποστολή μας και το πνεύμα της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου», τόνισε.

Νωρίτερα, φέτος, ο επικεφαλής του Forntex είχε ζητήσει τη διερεύνηση δύο περιστατικών κοντά στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Για το ένα περιστατικό δεν βρέθηκαν αποδείξεις για παράνομες πράξεις, ενώ το δεύτερο περιστατικό εξετάζεται ακόμα.

Ο Frontex αναφέρει πως δεν έχει τη δυνατότητα να διατάξει από μόνο του έρευνες και πως πρέπει να βασιστεί στην πρωτοβουλία των κρατών μελών.

Frontex has launched an internal inquiry into suspicious incidents recently reported by the media. So far, no documents or other materials have been found to substantiate any accusations of violations of the law or Frontex Code of Conduct https://t.co/CxQJU1JlvO

— Frontex (@Frontex) October 27, 2020