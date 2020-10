Πανδώρα

Δυσάρεστα νέα για τη θαλασσοφίλητη και, φυσικά, μαρτυρική μεγαλόνησο. Το γνωστό ειδησεογραφικό δίκτυο Al Jazeera, με έρευνά του καταγεγραμμένη σε ντοκιμαντέρ μιας ώρας, επαναφέρει στο προσκήνιο της επικαιρότητας το σκάνδαλο των «χρυσών διαβατηρίων» της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Το ζήτημα δεν είναι καινούργιο· προέκυψε προ διετίας, όταν αποκαλύφθηκε ότι μεγαλοαπατεώνες από τη μακρινή Ανατολή, γόνοι και συγγενείς δικτατόρων και άλλοι του αυτού φυράματος, είχαν αποκτήσει κυπριακό - δηλαδή ευρωπαϊκό - διαβατήριο μέσω ενός κρατικού προγράμματος της Κυπριακής Δημοκρατίας για επενδυτές άνω των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Τότε μάλιστα είχε αποκαλυφθεί η άμεση εμπλοκή του Αρχιεπισκόπου στην υπόθεση του Μαλαισιανού Τζον Λόου, καταζητούμενου για κατάχρηση 4,5 δισ. δολαρίων. Η υπόθεση έπληξε τότε την εικόνα της κυπριακής ηγεσίας στην Ευρώπη. Οχι και στην Ελλάδα, όμως, όπου αποσιωπήθηκε επιμελώς για τους ευνόητους λόγους, που δεν κάνει να τους θίγουμε. Ηταν ωστόσο και προσοδοφόρο το πρόγραμμα, αν πιστέψουμε τα στοιχεία της έρευνας του Al Jazeera, που αναφέρει ότι από το 2013 συνέβαλε στην εισροή 7 δισ. ευρώ στα κρατικά ταμεία.

Από χθες, το σκάνδαλο επανέρχεται με νέα δυναμική, στην οποία εμπλέκονται ο πρόεδρος της Βουλής Δημήτρης Συλλούρης και ένας από τους μεγαλύτερους επιχειρηματίες του κατασκευαστικού κλάδου στη νήσο, ονόματι Χριστάκης Τζιοβάνης, ο οποίος συμβαίνει να είναι και βουλευτής του ΑΚΕΛ (ο συνδυασμός των δύο ιδιοτήτων δεν πρέπει να προκαλεί σύγχυση: στην Κύπρο ο Ελληνισμός έχει ξεπεράσει τα ταμπού, εκεί όλες οι θρησκείες, από τη χριστιανική μέχρι την κομμουνιστική, ασκούν ελευθέρως εμπορική δραστηριότητα…).

Το Al Jazeera έστειλε δημοσιογράφο του να παρουσιαστεί ως εκπρόσωπος πάμπλουτου Κινέζου, ο οποίος ήθελε να επενδύσει προκειμένου να αποκτήσει το διαβατήριο. Το μόνο πρόβλημα, που ο δημοσιογράφος το έθεσε ευθέως και απεριφράστως από την πρώτη επαφή με τους αρμοδίους, ήταν ότι ο υποψήφιος επενδυτής έχει στην πλάτη του μια ποινή επταετούς φυλάκισης για ξέπλυμα μαύρου χρήματος (κάτι που μπορεί να συμβεί στον καθένα μας, βέβαια, με τον φθόνο και την κακία που επικρατούν στον κόσμο. Σωστά;). Ολες οι συναντήσεις τους καταγράφηκαν από κρυφές κάμερες και το αποτέλεσμα μεταδόθηκε χθες με τη μορφή ντοκιμαντέρ. Πολλές από τις σκηνές του θαρρείς ότι είναι από κωμωδία, όπως όταν ο μεσολαβητής υπόσχεται στον εκπρόσωπο του επενδυτή ότι είναι δυνατόν ακόμη και η αλλαγή ονόματος στο διαβατήριο. «Of course! This is Cyprous», του λέει γελώντας και τον χτυπά φιλικά στην πλάτη.

Εκτός από τον Χριστάκη Τζιοβάνη (ο οποίος ως κομμουνιστής και επιχειρηματίας κάπως δικαιολογείται, με την έννοια ότι όλα μπορείς να τα περιμένεις από αυτόν...), στο ντοκιμαντέρ εκτίθεται κυρίως ο πρόεδρος της Βουλής. Ο Δ. Συλλούρης εμφανίζεται με το πρόσωπό του (λίγο τρομαγμένος, είναι η αλήθεια, παρότι αγνοεί την ύπαρξη της κάμερας) να λέει: «Μπορείς να του πεις ότι θα έχει - χωρίς να αναφέρεις το όνομά μου ή οποιουδήποτε άλλου - πλήρη υποστήριξη από την Κύπρο. Σε κάθε επίπεδο, πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, σε όλα ΟΚ».

Υποθέτω ότι ίσως υπάρξει κάποια μορφή αντιλόγου, βασιζόμενη στα συμφέροντα της ιδιοκτησίας του Al Jazeera. Ο συγκεκριμένος σταθμός είναι κρατικός και το Κατάρ (με το οποίο, παρεμπιπτόντως, εμείς μόλις προσφάτως βελτιώσαμε τις σχέσεις μας) διατηρεί άριστη και στενή σχέση με την Τουρκία σε όλα τα επίπεδα. Θα μπορούσε επομένως να υποψιάζεται ο καθένας ότι η δημοσίευση αποσκοπεί στην εξασθένηση της κυπριακής κυβέρνησης κατά την παρούσα, κρίσιμη φάση των ελληνοτουρκικών. Ακόμη και έτσι αν είναι, όμως, τι αλλάζει την πραγματικότητα ότι ο πρόεδρος της κυπριακής Βουλής υπόσχεται πλήρη στήριξη (και σε κοινωνικό επίπεδο μάλιστα…) σε έναν καταδικασμένο απατεώνα; Και, πάντως, τον κατά βάση κωμικό χαρακτήρα της υπόθεσης επιβεβαιώνει το γεγονός ότι οι εμπλεκόμενοι κύπριοι πολιτικοί και αξιωματούχοι δικαιολόγησαν τη στάση τους με τον ισχυρισμό ότι επίτηδες ανταποκρίθηκαν στις επιθυμίες του «επενδυτή», το έκαναν για να τον παρασύρουν ώστε να συλληφθεί…

Είναι αυτή πράγματι η Κύπρος; Θα φανεί από την εξέλιξη της διαλεύκανσης της υπόθεσης.