Η Μπαρτσελόνα διανύει μια από τις χειρότερες σεζόν της την τελευταία δεκαετία.

Μετά το χαμένο Κύπελλο και τη δεύτερη θέση στο ισπανικό πρωτάθλημα, θέλει να κατακτήσει το UEFA Champions League, ώστε να μη θεωρηθεί αποτυχημένη η φετινή χρονιά.

Ωστόσο, εκτός από τις τρέχουσες αγωνιστικές υποχρεώσεις, στο στρατόπεδο του ισπανικού συλλόγου σχεδιάζουν τα πάντα για τη νέα σεζόν.

Εκτός από τα μεταγραφικά δεδομένα, υπάρχουν και οι νέες εμφανίσεις που σιγά-σιγά αποκαλύπτονται.

Μετά την παρουσίαση τής εντός έδρας, σήμερα (31/7) η Μπαρτσελόνα έκανε γνωστή και την εκτός έδρας, με το αποτέλεσμα να εντυπωσιάζει.

Συγκεκριμένα, οι «μπλαουγκράνα» επιστρέφουν στο μαύρο χρώμα, το οποίο όμως συνοδεύεται και από «χρυσές» λεπτομέρειες, δημιουργώντας ένα απίστευτο αποτέλεσμα.

Φυσικά, τα εύσημα πάνε στη Nike, η οποία συνεργάζεται ακόμη μια χρονιά με την ομάδα του Μέσι.

😍 Our new away kit 20/21 😍#OnlyForCulers pic.twitter.com/JC49Yx2xjL

— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 31, 2020