Δεν έχουν τέλος οι προκλήσεις της τουρκικής πλευράς σε όλα τα επίπεδα. Την ώρα που η Άγκυρα συνεχίζει τις απαράδεκτες ενέργειες στον Έβρο στην «πλάτη» χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών, μεταφέρει παράλληλα την ένταση και στο Αιγαίο, με τα στελέχη της να μη διστάζουν ακόμη και να επιτεθούν στα πλωτά του Λιμενικού Σώματος.

Επιβεβαιώνοντας όσους το προηγούμενο διάστημα «έβλεπαν» ότι το καθεστώς Ερντογάν θα μεταφέρει την κλιμάκωση στο Αιγαίο, επιχειρώντας να φέρει εκτός ορίων τους Έλληνες Λιμενικούς ή τα έμπειρα στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού, σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης ανοιχτά της Κω, όταν τουρκική ακταιωρός χτύπησε ελληνικό σκάφος με σαφή προσπάθεια εμβολισμού του.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, «η Τουρκία για μία ακόμη φορά παραβιάζει με τρόπο προκλητικό και επικίνδυνο τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου. Ο στόχος της είναι φανερός: Να προκαλέσει επεισόδιο στο Αιγαίο».

Οι κινήσεις της Άγκυρας δείχνουν για ακόμη μια φορά με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι οι επιτελείς που κινούν τα νήματα χάνουν την ψυχραιμία τους, προχωρώντας σε σπασμωδικές εντολές, οι οποίες όμως είναι ικανές να οδηγήσουν ακόμη και σε «θερμό» επεισόδιο χωρίς γυρισμό. Άλλωστε μόνο τυχαίο δεν ήταν, την προηγούμενη Παρασκευή, το σκηνικό στο Αιγαίο όταν τουρκική ακταιωρός επιχείρησε να εμβολίσει εκ νέου σκάφος του Λιμενικού Σώματος ανοιχτά της Λέσβου.

Σύμφωνα με όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας από βίντεο – ντοκουμέντο το οποίο ανήρτησε στο Τwitter η ανταποκρίτρια της Bild στην Αθήνα, η τουρκική ακταιωρός χτύπησε το σκάφος του Λιμενικού Σώματος, τα ξημερώματα της Τετάρτης, με αποτέλεσμα να προκληθούν μικρές υλικές ζημιές στο ελληνικό σκάφος, ενώ μεγαλύτερες ζημιές φέρεται να προκλήθηκαν στην τουρκική ακταιωρό.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

Μετά τη σύγκρουση η τουρκική ακταιωρός απομακρύνθηκε από το σημείο, ενώ το σκάφος του Λιμενικού κατευθύνθηκε προς το λιμάνι της Κω προκειμένου να διαπιστωθούν οι ζημιές.

«Ενώ όλοι πιστεύουν ότι τα πράγματα είναι ήρεμα στο Αιγαίο, επειδή δεν φτάνουν λέμβοι με πρόσφυγες στα νησιά, η Ελλάδα παρενοχλήθηκε επικίνδυνα από τουρκικό σκάφος» έγραψε χαρακτηριστικά η δημοσιογράφος της Bild, αναρτώντας το βίντεο – ντοκουμέντο.

«Μας έσπασε τα ρέλια» ακούγεται να φωνάζει ένας Έλληνας, ενώ ένας άλλος λέει «βίντεο όλο». Μερικά δευτερόλεπτα αργότερα ακούγεται κάποιος να αναφέρει «είναι στα δικά μας -νερά- και μας χτύπησε πίσω. Μας έχει κάνει ζημιά».

While everyone thinks its calm in the #Aegean because there are no refugee boats arriving in the islands, #Greece ‘s @HCoastGuard is being dangerously harassed by a Turkish vessel.

Exclusive footage obtained by @BILD shows what is really happening away from the media. #Turkey pic.twitter.com/KB2bosbWNO

— Liana Spyropoulou (@LSpyropoulou) March 11, 2020