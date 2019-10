Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χαιρέτισε σήμερα τον θάνατο του επικεφαλής της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος Αμπού Μπακρ αλ Μπαγκντάντι, τον οποίο χαρακτήρισε «σημείο καμπής» στον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας.

«Ο θάνατος του ηγέτη του Ντάες (αραβικό ακρωνύμιο του Ισλαμικού Κράτους) σηματοδοτεί ένα σημείο καμπής στην κοινή μάχη μας εναντίον της τρομοκρατίας» έγραψε στο Twitter ο Τούρκος πρόεδρος.

Having paid the dearest price in the fight against Daesh, PKK/YPG, and other terrorist organizations, Turkey welcomes this development.

I am confident that a decisive struggle against terrorism, in line with the spirit of alliance, will bring peace to all of humanity.

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 27, 2019