Αποχωρεί

Το σίριαλ του Φερνάντο Βαρέλα δε θα έχει αίσιο τέλος για τον ΠΑΟΚ. Ο Δικέφαλος έκανε μια ιδιαίτερα βελτιωμένη πρόταση για νέο τριετές συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές άνω του 1 εκ. ευρώ (συνολικά κοντά στα 4 εκ. ευρώ για τρία χρόνια μαζί με τα bonus), αλλά ο δυναμικός αμυντικός από το Πράσινο Ακρωτήρι φαίνεται ότι θα αποδεχθεί κάποια υψηλότερη προσφορά από άλλη ομάδα του εξωτερικού που έχει στα χέρια του.

Έτσι ο Βαρέλα πιθανότατα θα καταλήξει σε κάποια ομάδα του αραβικού κόσμου που του προσέφερε πολύ περισσότερα χρήματα από αυτά του έφτασε να τους δώσει ο ΠΑΟΚ.

Ήδη ο Γιώργος Σαββίδης με μια ανάρτησή του στο Instagram προϊδέασε για την αρνητική τροπή της υπόθεσης του Βαρέλα γράφοντας: «No matter how good you are, you can always be replaced» («Δεν έχει σημασία πόσο καλός είσαι, πάντα μπορείς να αντικατασταθείς»).

Η ανάρτησή του: