Στην Φενερμπαχτσέ και συγκεκριμένα στα χέρια του Γιαν Βέσελι κατέληξε το βραβείο του MVP της φετινής Ευρωλίγκας.

Ο θηριώδης σέντερ της τούρκικης ομάδας πραγματοποίησε φανταστική σεζόν και κέρδισε με το σπαθί του τον τίτλο του πολυτιμότερου παίκτη για τη φετινή διοργάνωση.

Παράλληλα, ο Τσέχος άσος της ομάδας του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, ήταν μέλος της καλύτερης πεντάδας, ενώ πήρε και το βραβείο για την καλύτερη φάση της σεζόν.

Εκτός από τον Βέσελι, στην καλύτερη πεντάδα υπήρχαν επίσης οι Νικ Καλάθης και Κώστας Σλούκας. Συγκεκριμένα, την καλύτερη 5άδα απαρτίζουν οι: Νικ Καλάθη (Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ), Γουίλ Κλάιμπερν (ΤΣΣΚΑ Μόσχας), Κώστα Σλούκα (Φενερμπαχτσέ), Μπράντον Ντέιβις (Ζαλγκίρις Κάουνας) και Γιαν Βέσελι (Φενερμπαχτσέ).

Από εκεί και πέρα, στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε βράδυ του Σαββάτου στη Βιτόρια, βραβεύτηκαν επίσης ο Έντι Ταβάρες της Ρεάλ Μαδρίτης ως ο καλύτερος αμυντικός της διοργάνωσης, ο Γκόγκα Μπιτάτζε της Μπουντούτσνοστ ως ο καλύτερος ανερχόμενος παίκτης και ο Μάικ Τζέιμς με το βραβείο «Αλφόνσο Φορντ», καθώς ήταν πρώτος σκόρερ.

