Τα 52 χρόνια ζωής έκλεισε ο Ρομπέρτο Μπάτζιο. Ο μεγάλος άσος του παρελθόντος είχε γεννηθεί σαν σήμερα στις 18 Φεβρουαρίου το 1967, με την Γιουβέντους να του εύχεται για τα γενέθλιά του.

Θυμίζουμε ότι ο Μπάτζιο φόρεσε τη φανέλα των Μπιανκονέρι την 5ετία 1990-95, πανηγυρίζοντας με τη «Γηραιά Κυρία» την κατάκτηση του πρωταθλήματος τη σεζόν 1994-95, του Κυπέλλου την ίδια χρονια, αλλά και του Europa League (Κύπελλο UEFA) το 1993.

«Μαγικές στιγμές από έναν μαγικό παίκτη με την ευκαιρία των 52ων γενεθλίων του».

📹 @Dugout: Club Legends – Roberto Baggio 🙌⚪️⚫️

Magic moments from a magical player on the occasion of his 52nd birthday! 🎂#ForzaJuve pic.twitter.com/QMaB9hLUqP

— JuventusFC (@juventusfcen) February 18, 2019