Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τίποτα δεν γίνεται μαγικά. Όσες ευρωπαϊκές πόλεις έχουν κάνει άλματα στον τομέα των ποδηλατικών υποδομών το έχουν κάνει με σχέδιο και συστηματική προσπάθεια. Αλλά πάνω απ’ όλα είχαν τη βούληση να προχωρήσουν σε αλλαγές.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, το Ελσίνκι, η Φινλανδία γενικότερα. Τι κι αν έχουν συχνά κακοκαιρία και χιονοπτώσεις. Σχεδιάζουν και υλοποιούν έργα για το ποδήλατο με αυτό το δεδομένο. Πάρτε μία μικρή γεύση απ’ όσα κάνουν.

Πριν από λίγες ημέρες ανακοινώθηκε ότι το Ελσίνκι σχεδιάζει την κατασκευή ενός τούνελ – ποδηλατόδρομου (κόστους 23 εκατομμυρίων ευρώ) κάτω από τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό με στόχο να ενώσει τις ανατολικές με τις δυτικές περιοχές της πόλης. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ποδηλατική επένδυση που έχει γίνει στη Φινλανδία. Εκτιμάται ότι το έργο θα είναι έτοιμο το 2023.

Στη Φινλανδία (όπως και σε αρκετές ευρωπαϊκές μεγαλουπόλεις) υπάρχει ένας φορέας που ασχολείται αποκλειστικά με το ποδήλατο και την προώθησή του. Λέγεται Finnish Cycling Embassy. Και μότο του είναι: «We know how to get people to ride bikes in cold and snowy conditions, and we’re ready to help you do the same!». Δηλαδή «ξέρουμε πώς να κάνουμε τους ανθρώπους, να μετακινούνται με ποδήλατο στο κρύο και σε συνθήκες χιονόπτωσης».

Και επειδή ακριβώς το παραπάνω είναι η ειδικότητά τους μέσα στον Φεβρουάριο ο φορέας Finnish Cycling Embassy διοργανώνει χειμερινά μαθήματα ποδηλάτου «Winter Cycling Master Class».

Και μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία για τη Φινλανδία και το ποδήλατο:

*20% των μετακινήσεων στη Φινλανδία γίνεται με ποδήλατο

*Το Ελσίνκι έχει 1200 χιλιόμετρα ποδηλατόδρομων και η πόλη Ούλου 600 χιλιόμετρα.

*10% των ενηλίκων ποδηλατούν τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

*Στις πόλεις του Ούλου και του Γιοενσούου το 50% όσων ποδηλατούν συνεχίζουν να χρησιμοποιούν το ποδηλατο και τον χειμώνα.