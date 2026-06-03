Οσοι βλέπουν τον χώρο απέξω – αλλά με το βλέμμα εκείνων που έχουν κυνηγήσει τον σταυρό – λένε ότι αναδιατάσσεται. Οι επαγγελματίες εκλογολόγοι, πάλι, δεν διακινδυνεύουν προβλέψεις για το μέλλον και προτιμούν να αναδεικνύουν τη ρευστότητά του. Οποιοι μετακινούνται – ή επιθυμούν να μετακινηθούν – εντός του υποστηρίζουν πως ξεκίνησε η ανασύνθεσή του. Φωνές που μιλούν εκ μέρους του νέου πολιτικού φορέα ακκίζονται όταν σπεύδουν να διαπιστώσουν από τα τηλεπλατό ότι έχουν προκαλέσει «άγχος» και «πανικό» στους υπόλοιπους. Στα άδυτα των κομματικών εδρών αποφεύγουν τις αναλύσεις που στηρίζονται στα εγχειρίδια πολιτικών επιστημών και μετράνε κουκιά – αν δεν αποχαιρετούν τις ΚΟ που χάνουν. Κάποιοι διαβάζουν τις μετρήσεις της κοινής γνώμης διατηρώντας τις επιφυλάξεις τους (σημειώνοντας ότι στα φθινοπωρινά γκάλοπ θα έχει κάτσει η σκόνη, δηλαδή), ενώ άλλοι σαλπίζουν την επίθεση στις εταιρείες δημοσκοπήσεων, προκειμένου να μετριάσουν τις αρνητικές εντυπώσεις που δημιουργούν για τους ίδιους τα τωρινά τους νούμερα. Για πολλοστή φορά εδώ και μια δεκατετραετία η Κεντροαριστερά κι η Αριστερά αλλάζουν. Κι όμως, τελικά, όλα εκεί μένουν απαράλλαχτα από το 2023.

Πιθανότητες

Το κόμμα που θα λανσαριστεί, ως αντίπαλος με αξιώσεις απέναντι στη ΝΔ αναζητείται ακόμη. Η αξιωματική αντιπολίτευση είχε τρία χρόνια στη διάθεσή της να χτίσει το προφίλ της εναλλακτικής πρότασης διακυβέρνησης αλλά στις περισσότερες έρευνες αυτής της περιόδου η ψαλίδα με το πρώτο κόμμα παρέμεινε διψήφια. Ο αριστερός Μεσσίας, ο οποίος επέστρεψε για να σώσει τον προοδευτικό πόλο, δεν φαίνεται να γοητεύει τόσους όσους χρειάζεται κάποιος για να κοντράρει μόνος του την Κεντροδεξιά – οι μοναδικοί που προσδοκούν πως θα τους λυτρώσει είναι πρώην σύντροφοι. Εκείνοι που ζητούν συνεργασίες για το καλό της δημοκρατικής παράταξης είναι αυτοί με τους οποίους κανείς δεν θέλει να συμμαχήσει. Με τους απογοητευμένους από την κυβέρνηση κεντρώους ψηφοφόρους της στις προηγούμενες εθνικές εκλογές δεν ασχολείται κανένα αντιπολιτευόμενο κόμμα. Ολα προβάλλουν την αριστερίστικη ψυχή τους με στόχο να δελεάσουν εκλογικά ακροατήρια αποφασισμένα να μην ψηφίσουν ΝΔ. Διαγκωνίζονται ποιο θα ανεβάσει περισσότερο τα καταγγελτικά ντεσιμπέλ. Ούτε ένα δεν παρουσιάζει συγκεκριμένο και συνεκτικό θετικό αφήγημα. Για κάθε έναν από τους παραπάνω λόγους, επομένως, ακόμη κι αν όντως ανακατατάξουν τις δυνάμεις τους σ’ αυτή την πλευρά του κομματικού συστήματος, δεν υπάρχουν πολλές πιθανότητες να αναδιοργανωθεί η αντιπολίτευση, ώστε να βγάλει κυβέρνηση.