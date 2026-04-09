Το αποψινό παιχνίδι στο «Βαγιέκας» έχει δεδομένα στοιχεία από όλα τα ματς της ΑΕΚ στο φετινό Conference League. Στα 14 παιχνίδια που έχει δώσει ο Δικέφαλος την τρέχουσα σεζόν στην Ευρώπη έχει απολογισμό οκτώ νίκες, τέσσερις ισοπαλίες και δύο ήττες. Αν απομονώσουμε μόνο τα εκτός έδρας ματς, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έχει τρεις νίκες, τρεις ισοπαλίες και μόλις μία ήττα.

Επί της ουσίας η ΑΕΚ από την προηγούμενη φάση κόντρα στην Τσέλιε έχει μπει ξανά στη διαδικασία των διπλών αγώνων. Μία διαδικασία που την έζησε πολύ έντονα το περασμένο καλοκαίρι. Πώς συμπεριφέρθηκε όμως ο Δικέφαλος στα εκτός έδρας παιχνίδια του;

Με την Μπερ Σεβά στο δεύτερο ματς είχε κληθεί να υπερασπιστεί τη νίκη του στη Νέα Φιλαδέλφεια. Με τον Άρη Λεμεσού επιδίωξε να βάλει τις βάσεις πρόκρισης. Με την Άντερλεχτ στο Βέλγιο λίγο έλειψε να την πατήσει στο πρώτο ημίχρονο, αλλά γλίτωσε και στη ρεβάνς «καθάρισε» εύκολα. Με την Τσέλιε δίχως υπερβολή προκρίθηκε από τη… Σλοβενία. Η ΑΕΚ του καλοκαιριού δεν έχει καμία σχέση με την ΑΕΚ της άνοιξης. Είναι πλέον ομάδα με ταυτότητα και δεν ψάχνεται, ούτε ζει με την πίεση και το άγχος.

Η Ράγιο Βαγιεκάνο από την άλλη δεν είναι Τσέλιε. Η ισπανική ομάδα έχει δώσει τέσσερα ματς λιγότερα από την ΑΕΚ. Στα 10 παιχνίδια της έχει απολογισμό επτά νίκες, μία ισοπαλία και δύο ήττες. Στην έδρα της δεν σκόραρε μόνο στη ρεβάνς με τη Σαμσουνσπόρ και από τους πέντε αγώνες στο «Βαγιέκας» στους τρεις (με πολύ μικρούς αντιπάλους και συγκεκριμένα τη Νεμάν, τη Σκεντίγια και την Ντρίτα) δεν δέχθηκε γκολ.

Επειδή το δείγμα αυτό δεν είναι ενδεικτικό, αξίζει να αναφέρουμε και τι έχει κάνει στην Πριμέρα Ντιβιζιόν ως γηπεδούχος για να γίνει πιο αντιληπτή η δυναμική της. Δεν ηττήθηκε από Μπαρτσελόνα (1-1), Ρεάλ (0-0) και Μπέτις (0-0), ενώ κέρδισε την Ατλέτικο (3-0). Εχει μεν μόλις πέντε νίκες, οκτώ ματς έχουν λήξει ισόπαλα, αλλά ηττήθηκε μόνο από τη Σεβίλλη και την Οσασούνα.