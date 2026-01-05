Σε αυτές τις περιπτώσεις οι Γάλλοι έχουν μια μόνο λέξη που λες πως πλάστηκε να τα χωράει όλα. Τον θαυμασμό, τον σεβασμό, την ίδια την ανωτερότητα που δεν αμφισβητείται. «Chapeau» λένε σαν να θέλουν να βγάλουν το καπέλο τους μπροστά σε φαινόμενα που τα… λόγια είναι περιττά, σαν καλή ώρα αυτό του Ολυμπιακού της 15ετίας του Βαγγέλη Μαρινάκη και της ακριβότερης προσωπικής «συλλογής» που σχηματίστηκε ποτέ στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Σε ένα σύντομο rewind: Ολοκλήρωσαν – με μια μικρή καθυστέρηση ελέω καλενταριού που έστειλε τον τελικό στο 2026 – το Σάββατο οι Πειραιώτες τις… υποχρεώσεις τους για τα 100 χρόνια τους. Το έκαναν αναβαθμίζοντας το νταμπλ – με την κατάκτηση του Σούπερ Καπ – σε τρεμπλ, υπενθυμίζοντας την κυριαρχία τους. Και έγινε αυτό το τρόπαιο του Σούπερ Καπ, μιας διοργάνωσης που είχε μπει στον πάγο από το μακρινό 2007, πραγματικά ιδιαίτερο καθώς έμελλε να πάρει το «19» ως αύξοντα αριθμό στην εποχή του Βαγγέλη Μαρινάκη. Το «19» που δεν έφτασε ποτέ κανείς άλλος πρόεδρος στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Σταμάτησε στα 18 τρόπαια ο Γιώργος Βαρδινογιάννης κρατώντας 21 χρόνια (1979-2000) το τιμόνι του Παναθηναϊκού στα χέρια του. Ισοφάρισε το ρεκόρ του ο Σωκράτης Κόκκαλης με τη δική του εποχή στον Ολυμπιακό που διήρκησε 17 χρόνια (1993-2010). Ανέβηκε στα 19 ο Βαγγέλης Μαρινάκης σε 15,5 χρόνια (5.768 ημέρες) έχοντας καταφέρει τα… ακατόρθωτα. Ο μοναδικός στην ιστορία της Ελλάδας που κέρδισε το πρωτάθλημα από την πρώτη και όλας σεζόν της ενασχόλησής του. Ο πρώτος που έφερε στην Ελλάδα ευρωπαϊκό τρόπαιο (Europa Conference League). Ο μοναδικός διεθνώς που η ομάδα του έχει κερδίσει την ίδια σεζόν (2024) δύο ευρωπαϊκούς τίτλους UEFA προσθέτοντας στον λογαριασμό την κατάκτηση του Youth League.

Αναλυτικότερα; Στα χρόνια του Βαγγέλη Μαρινάκη ο Ολυμπιακός έχει κατακτήσει:

11 πρωταθλήματα (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2020, 2021, 2022, 2025), 5 Κύπελλα (2012, 2013, 2015, 2020, 2025), 1 UEFA Europa Conference League (2024), 1 UEFA Youth League (2024) και πλέον από το Σάββατο και 1 Σούπερ Καπ (2025). Με πρόεδρο τον Σωκράτη Κόκκαλη οι Ερυθρόλευκοι πήραν 12 πρωταθλήματα (1997-2003, 2005-2009), 5 Κύπελλα (1999, 2005, 2006, 2008, 2009) και 1 Σούπερ Καπ (2007). Και με πρόεδρο τον Γιώργο Βαρδινογιάννη ο Παναθηναϊκός πήρε 6 πρωταθλήματα (1984, 1986, 1990, 1991, 1995, 1996), 9 Κύπελλα (1982, 1984, 1986, 1988, 1989, 1991, 1993, 1994, 1995) και 3 Σούπερ Καπ (1988, 1993, 1994). Θυμίζουμε ότι οι Πράσινοι έχουν να κατακτήσουν το πρωτάθλημα από το 2010. Από το σημείο δηλαδή που ανέλαβε τον Ολυμπιακό ο Βαγγέλης Μαρινάκης.

«Συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε»

Πώς σχολίασε ο ίδιος αυτό το μοναδικό ρεκόρ; Οπως το συνηθίζει. Χρησιμοποιώντας το «εμείς». Με το βλέμμα στον ανοιχτό ορίζοντα. Για τις επόμενες θάλασσες. Για τα επόμενα ταξίδια. Τις επόμενες νίκες. «Κάθε τίτλος και κάθε επιτυχία μάς κάνουν περήφανους για τον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ μας! Απόψε κατακτήσαμε το Σούπερ Καπ Ελλάδας με τον κόσμο της ομάδας στο πλευρό μας και φτάσαμε στο χρυσό τρεμπλ των 100 χρόνων θρυλικής ιστορίας του μεγάλου αυτού συλλόγου. Συνεχίζουμε δυνατά, συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε!». Και όσο για το τελευταίο πλάνο από το Παγκρήτιο; Καθισμένος στον πάγκο της ομάδας, έχοντας πλάι του τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Κουβεντιάζοντας οι δύο τους όπως το συνηθίζουν…