Στο ποδοσφαιρικό δίκαιο τρία αμαρτήματα οδηγούν έναν προπονητή στο «εδώλιο» και πιθανότατα στην «καταδίκη» της απόλυσης. Το πρώτο έχει σχέση με το προφανές, τα αποτελέσματα. Το δεύτερο συνδέεται με την εμπιστοσύνη των παικτών προς το πρόσωπό του. Αν αυτή διαρρηχθεί δεν υπάρχει γυρισμός. Η τρίτη περίπτωση που είναι και η πιο σοβαρή έχει σχέση με τις σχέσεις του προπονητή με τον εργοδότη του. Οποιος πήγε κόντρα έχασε. Στην περίπτωση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ο Σερβοέλληνας έχει παραβιάσει το 66% του «ποινικού κώδικα» του ποδοσφαίρου αν και ήταν αρκετό ένα «αμάρτημα» για να απολυθεί.

Ενα από τα αγαπημένα του παιδιά, ο Φώτης Ιωαννίδης, τον αμφισβήτησε ανοιχτά όταν τον αντικατέστησε στο παιχνίδι με τη Δανία στην Κοπεγχάγη. Οποιες εξηγήσεις κι αν δοθούν εκατέρωθεν, το σπασμένο γυαλί δεν θα κολλήσει ποτέ. Ο Γιοβάνοβιτς ξόδεψε το σημαντικότερο κεφάλαιο που μπορεί να έχει ένας προπονητής: τον σεβασμό των παικτών του. Μην περιμένετε από κανέναν αθλητή να δηλώσει δημόσια πως δεν στηρίζει τον προπονητή του γιατί θα το βρει μπροστά του στο υπόλοιπο της καριέρας του. Ομως η σκιά της αμφισβήτησης παραμένει εκεί και στην πρώτη αναποδιά θα εμφανιστεί ξανά, μεγαλύτερη και πιο απειλητική.

Τα αποτελέσματα είναι επίσης εις βάρος του Γιοβάνοβιτς. Οι τρεις συνεχόμενες ήττες σε καθοριστικά ματς και μάλιστα με τριάρες γύρισαν την Ελλάδα έναν χρόνο πίσω στην κατάταξη της FIFA σβήνοντας ουσιαστικά κάθε τι καλό που προηγήθηκε στο Nations League. Περίπτωση καρμπόν με αυτή της Σουηδίας – επιτυχία στο Nations League, ναυάγιο στα προκριματικά του Μουντιάλ – η οποία χθες, 16 ώρες μετά τη δεύτερη ήττα από το Κόσοβο, απάλλαξε από τα καθήκοντά του τον Γιολ Νταλ Τόμασον. Ο Δανός έκανε μια δήλωση μετά το ναυάγιο με το Κόσοβο που ενόχλησε τους πάντες. Είπε συγκεκριμένα πως «η ομοσπονδία ήταν ξεκάθαρη όταν μου ζήτησε να δημιουργήσω μια διεθνή ταυτότητα που φυσικά σημαίνει επιθετικό ποδόσφαιρο. Πρέπει να παίζουμε για να νικάμε και όχι να μη χάνουμε». Πηγή της ομοσπονδίας σχολίασε πως ένας προπονητής προσλαμβάνεται για να νικά, όχι να πειραματίζετε. Εντύπωση προκάλεσε επίσης πως την απόλυση του Δανού απαίτησαν με δηλώσεις τους κορυφαία στελέχη των σουηδικών ομάδων, γιατί προφανώς συνδέουν την εξέλιξή τους με αυτή της εθνικής ομάδας.

Ο Γιοβάνοβιτς απέτυχε να κάνει τρεμπλ παραπτωμάτων, διατηρώντας άριστες σχέσεις με την ελληνική ομοσπονδία η οποία διά του προέδρου της δηλώνει πως τον στηρίζει. Αν δικαιωθεί στην επιλογή της θα πρέπει να απολογηθούμε, αν όμως αποτύχει να μας πάει στα τελικά του Euro 2028, μια διαδικασία που είναι πιο επίπονη λόγω των περισσότερων αγώνων που πρέπει να δώσει, τότε η ηγεσία της ομοσπονδίας θα πρέπει να παραιτηθεί.