Το εκστόμισε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς αμέσως μετά το φινάλε του αγώνα με τη Δανία. «Δεν είμαι άνθρωπος που παραιτείται και φεύγει». Ακόμη κι αν του έγινε σχετική ερώτηση του ομοσπονδιακού προπονητή, δεν παύει να ανοίγει μια συζήτηση που ενοχλεί. Τους περισσότερους στο πάρκο Γουδή αλλά και την εθνική ομάδα. Γιατί έως τώρα δεν είχε ακουστεί αυτή η λέξη. Και ώρες μετά, η διαρροή έλεγε για συνομιλία ανάμεσα στον πρόεδρο της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτση και τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Τι προέκυψε; «Κανένα θέμα παραίτησης», τονίστηκε αρμοδίως. Για να ησυχάσουν όλοι, προφανώς.

Εδώ, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα: αν δει κάποιος τι συμβαίνει στις ομάδες, στα αποδυτήρια των ισχυρών χρειάζεται πάντα να συλλαβίζουν μεγαλόφωνα οι ποδοσφαιριστές τη λέξη «τίτλος», άρα να είναι ορατός ο στόχος. Όσο δεν το λένε, απλά δεν αποκτούν αυτοπεποίθηση να φτάσουν στην κορυφή. Ομοίως, όταν αρχίζει έστω και ένας να σκέφτεται τη λέξη «παραίτηση» για έναν προπονητή, τον οποιονδήποτε προπονητή, πολύ απλά αυτός νιώθει λες και αποσύρεται κομμάτι της εμπιστοσύνης προς το πρόσωπό του. Και αυτό είναι το χειρότερο σενάριο, ένα σαράκι απρόσκλητο που έρχεται και ενοχλεί συνεχώς. Μπορεί να κάνει ζημιά. Να τι έχασε ακόμη η εθνική ομάδα στην Κοπεγχάγη πέρα από τα προφανή: την ηρεμία να συνεχίσει να προχωρεί και να σχεδιάζει για το μέλλον.

Για την ακρίβεια, όποιος σχεδιασμός κι αν υπήρξε, πήγε στο καλάθι των αχρήστων. Και η «αποτυχία» που όλοι παραδέχθηκαν, γιατί δεν είναι καλό να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, πειράζει επειδή οι ίδιοι ανέβασαν ψηλά τον πήχη των προσδοκιών. Όταν όμως σε τρία κολλητά ματς έχεις μηδέν βαθμούς και συντελεστή γκολ 2-9, πάει να πει πως κάτι πάει στραβά, και μάλιστα δεν διορθώνεται. Βλέπεις το κακό και μοιάζει να το αποδέχεσαι, ανήμπορος να αλλάξεις την κατάσταση.

Η μεγάλη παγίδα δεν ήταν μόνο η καλλιέργεια φρούδων ελπίδων, αλλά και η εικόνα της Εθνικής που ώρες ώρες έδειχνε καλή και λειτουργούσε το σύνολο των παικτών. Αλλά τα ατομικά λάθη πόνεσαν, το δίδυμο των κεντρικών μπακ Μαυροπάνου – Κουλιεράκη δεν υπήρξε στιβαρό όσο άλλες φορές, το καλό «εξάρι» πάντα το ψάχνουμε, ενώ μια ομάδα που διαφημίζεται τελευταία για την πληρότητα στην επιθετική της γραμμή και τους αξιόλογους σέντερ φορ βρήκε γκολ από τον Τσιμίκα και τον Τζόλη. Κοντολογίς, τα φορ απουσίασαν και πώς άραγε να προκύψει με τέτοιο σενάριο η πρόκριση; Ας προσθέσει κάποιος εδώ και τη διαχείριση από τον Ιβάν που είχε «θέματα» και ιδού πώς κατέληξε το καράβι στα βράχια.