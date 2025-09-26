Την επομένη της νίκης με τον Παναιτωλικό, η κουβέντα στην ΑΕΚ είχε να κάνει με ένα όνομα, αυτό του Δημήτρη Καλοσκάμη. Ο 20χρονος μεσοκυνηγός έπαιξε για πρώτη φορά μπροστά στο κοινό της Ενωσης και δεν θα μπορούσε να συστηθεί καλύτερα. Γκολ, ασίστ, ποδιά για highlight σε αντίπαλο και συνολικά μία γεμάτη εμφάνιση που δημιούργησε μεγάλες προσδοκίες για τη συνέχεια. Το τι αντίκτυπο είχε στους οπαδούς των Κιτρινόμαυρων αυτή η παράσταση που έδωσε ο Καλοσκάμης στη Νέα Φιλαδέλφεια, δείχνει και την ανάγκη τους να δουν επιτέλους κι αυτοί στην ομάδα τους… Καλοσκάμηδες, όπως κατά κόρον συμβαίνει εδώ και πολλά χρόνια σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ.

Ναι, δεν είναι προϊόν των ακαδημιών του συλλόγου. Με μεταγραφή από τον Ατρόμητο αποκτήθηκε το καλοκαίρι, ωστόσο κι αυτό είναι ενδεικτικό των προθέσεων της νέας διοίκησης της ΑΕΚ. Ηταν εξάλλου από τα πρώτα πράγματα που είχε πει ο Μάριος Ηλιόπουλος όταν ανέλαβε την Ένωση. Το όνειρό του ήταν μία ΑΕΚ με έξι και επτά Ελληνες στην εντεκάδα. Για να συμβεί όμως αυτό σε μία ομάδα όπως η ΑΕΚ, που οι ακαδημίες της υπήρχαν απλά για να υπάρχουν τα προηγούμενα χρόνια, χρειάζεται πολλή δουλειά.

Η Ενωση όμως πλέον δεν αντιμετωπίζει τις ακαδημίες ως «αναγκαίο κακό» αλλά ως ένα πολύ σοβαρό πρότζεκτ. Στα Σπάτα έχουν αλλάξει τα πάντα όσον αφορά στις υποδομές (γήπεδα, εξοπλισμό κ.λπ.) κι ενώ σύντομα αναμένονται ανακοινώσεις για την επέκταση του προπονητικού κέντρου. Σε στελεχιακό επίπεδο έχουν γίνει επίσης πολλές και μεγάλες αλλαγές μέσα στο καλοκαίρι, με τον Γιώργο Γεωργιάδη να ηγείται σε αυτή την προσπάθεια έχοντας πετυχημένο έργο στον ΠΑΟΚ. Μαζί του έχει τον Αλέξη Αλεξιάδη ενώ στην Κ19 της ομάδας προπονητής έχει αναλάβει ο Βασίλης Βούζας που επίσης γνωρίζει πολύ καλά το συγκεκριμένο αντικείμενο. Με τη Β’ ομάδα να μην υπάρχει πια, στην ΑΕΚ έχουν ρίξει μεγάλο βάρος στην Κ19 και τα πρώτα δείγματα είναι πολύ θετικά. Πέρα από το ότι η ομάδα έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά στο πρωτάθλημα έχοντας μόνο νίκες και με μεγάλα σκορ μάλιστα, υπάρχουν και κάποιοι παίκτες που ήδη κάνουν… θόρυβο. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Ζώης Καραργύρης που έχει σκοράρει πέντε φορές στα πρώτα τρία παιχνίδια. Ο 18χρονος επιθετικός έχει κεντρίσει την προσοχή του Μάρκο Νίκολιτς ο οποίος τον είχε μάλιστα στην αποστολή για το ματς Κυπέλλου με το Αιγάλεω.

Πρόκειται για ένα παιδί που μπορεί να παίξει τόσο ως σέντερ φορ όσο και ως δεύτερος επιθετικός, γι’ αυτό και μέχρι στιγμής είναι δίδυμο στην επίθεση με τον 19χρονο Βλιώρα. Αμφότεροι αποκτήθηκαν το καλοκαίρι από την ΑΕΚ. Ο Καραργύρης επέστρεψε στην Ελλάδα ύστερα από δύο χρόνια στην Ουτρέχτη, η οποία τον είχε κάνει δικό της έπειτα από μία εκπληκτική χρονιά στα τοπικά της Αργολίδας όπου είχε πετύχει 33 γκολ στα 16 του χρόνια. Ο Βλιώρας αποκτήθηκε από τα Τρίκαλα ενώ μεταξύ των προσθηκών που έγιναν φέτος στις ακαδημίες της ΑΕΚ είναι και ο 16χρονος πρώην αρχηγός της Κ15 του ΠΑΟΚ, Θανάσης Φιλιππιάδης.

Στρώνεται λοιπόν το έδαφος ώστε επιτέλους να μπουν και άλλα ονόματα δίπλα σε αυτά των Γαλανόπουλου και Μιτάι. Των δύο μοναδικών ποδοσφαιριστών που αναδείχθηκαν δηλαδή εδώ και πολλά χρόνια από τις ακαδημίες της Ενωσης. Οταν οι ακαδημίες του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ βγάζουν ποδοσφαιριστές όπως ο Κωστούλας, ο Μουζακίτης, ο Κωνσταντέλιας, ο Κουλιεράκης κ.λπ., δεν μπορεί η ΑΕΚ να έχει μείνει στον Γαλανόπουλο και τον Μιτάι. Αυτό φαίνεται πως το έχει καταλάβει η νέα διοίκηση του συλλόγου και αν μη τι άλλο δείχνει εμπράκτως τις προθέσεις της.